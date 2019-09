Heidelberg. (jola) Der Fall schlug vor zwölf Jahren hohe Wellen: Eine Heidelbergerin fuhr 2006 mit ihrer Mutter nach München, holte ihren Sohn aus der Schule und verschwand mit ihm. Bis heute leben sie im Untergrund. Der Vater des Kindes hatte kurz zuvor das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen bekommen.

Große Aufmerksamkeit erregten 2007 die Verurteilung der Großmutter wegen Beihilfe zur Kindesentziehung und die Details zur Gerichtsentscheidung. So sei weder das Kind noch die Mutter, bei dem der Sechsjährige bisher lebte, angehört worden. Die Großmutter machte der Richterin schwere Vorwürfe: Sie habe sich nicht sorgfältig mit dem Fall beschäftigt und das Kind dem Vater, der vorher nie viel Zeit mit dem Kind verbracht habe, ausgeliefert.

Die RNZ hat häufig über das Thema berichtet - zuletzt am Donnerstag vergangener Woche. Am heutigen Mittwoch thematisiert nun "Stern TV" den Fall - wie schon vor zwölf Jahren. Die Großmutter Brigitta G. ist live zu Gast, der Enkelsohn wird in einer Videobotschaft zu Wort kommen. Die Sendung läuft um 22.15 Uhr auf RTL.