Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die vielen Zuschauer hielten den Atem an, als Johann N. gestern zum ersten Mal persönlich das Wort ergriff. Der Angeklagte hatte im Prozess um den Tod von Julia B. vor dem Landgericht bislang eisern geschwiegen. Doch nun nutzte der 34-Jährige das „letzte Wort“, das dem Beklagten in einem Prozess zusteht, um sich bei der Familie von Julia B. zu entschuldigen.

„Ich kann nicht um Verzeihung bitten“, sagte N., „denn es ist nicht zu verzeihen.“ Dann richtete er seinen Blick auf Julia B.s Schwestern und ihre Mutter: „Ich kann sie nicht zurückbringen, ich kann mich dafür nur zutiefst entschuldigen.“ Zudem bedauerte er sein „feiges Handeln“ nach dem Tod Julias, den er nicht gewollt habe. Und es tue ihm leid, „nicht sofort die Verantwortung übernommen“ zu haben. Erst am ersten Prozesstag vor fünf Wochen hatte Johann N. in einer von seinen Verteidigern verlesenen Erklärung zugegeben, für den Tod Julia B.s verantwortlich zu sein.

Demnach sei es am Morgen des 12. August 2017 in der gemeinsamen Wohnung im Emmertsgrund zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf er seine Freundin auf den Kopf oder Hals geschlagen habe. Sie sei gefallen und reglos liegen geblieben. Die Absicht, zu töten, wies er weit von sich.

Bevor Johann N. das Wort ergriff, wurden die Schlussplädoyers gehalten. Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson hält die Version des Angeklagten für vollkommen unwahrscheinlich: „Es bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Angeklagte Julia B. absichtlich umgebracht hat – am wahrscheinlichsten hat er sie erwürgt.“ Daher beantragte sie, Johann N. wegen Totschlags zu elf Jahren und sechs Monaten Haft zu verurteilen.

Dabei hielt sie ihm strafmildernd zugute – das Strafmaß für Totschlag liegt bei fünf bis 15 Jahren –, dass er bislang nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. Seine Erklärung aber sei „kein Geständnis, sondern in entscheidenden Teilen unzutreffend“. Zu N.s Version, das Ganze sei quasi ein Unfall gewesen, passe auch nicht, dass er nach der Tat den Leichnam Julia B.s in einem Gebüsch an der A 5 bei Zwingenberg ablegte. Sein Ziel, die Tat zu vertuschen, habe er erreicht. Die Leiche war, als sie nach drei Wochen gefunden wurde, so stark verwest, dass die Todesursache nicht mehr festzustellen war.

Anderson stützte sich auf die Bewertung der Rechtsmedizinerin Kirsten Stein, die vor Gericht ausgesagt hatte, dass Julia B. durch einen solchen Schlag und Sturz nicht hätte sterben können. Zudem würden die von drei Ohrenzeugen geschilderten lauten, langen „Schreie wie aus dem Horrorfilm“ nicht zu N.s Version passen.

Die beiden Verteidiger, Inga Berg und Steffen Lindberg, sahen das ganz anders: Johann N. habe seine Freundin nicht umbringen, sondern nur zur Rede stellen wollen, nachdem er ihr Handy ausspioniert und herausgefunden hatte, dass sie ihn wohl verlassen wolle. „Er hat gewartet, bis sie wach wurde und ihr sogar noch einen Kaffee gemacht“, so Lindberg. Der Anwalt zeichnete das Bild eines ruhigen Menschen, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann – wohingegen Julia B. seine Geduld durch ihre Impulsivität und Sprunghaftigkeit immer wieder auf die Probe gestellt habe.

Die Expertise der Sachverständigen Stein zog Lindberg in Zweifel – und auch die Schreie würden eher zu Johann N.s Version passen. Durch den Streit sei es zu einem „Augenblicksversagen“ gekommen, das zu dem Schlag und zu „dieser Katastrophe“ geführt habe. Lindberg beantragte daher eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge – und eine Haftstrafe von höchstens vier Jahren und sechs Monaten.

Nach Lindbergs Ausführungen platzte dem Anwalt der Familie Julia B.s, Michael Harschneck, der Kragen: „Das war ein unerträglicher Versuch, den Angeklagten als ,guten Hirten’ darzustellen.“ Dabei sei er ein „Oberschmarotzer“, der schon seine Ex-Frau – die Mutter der zwei gemeinsamen Kinder – körperlich angegangen habe. Das hatte diese im Prozess ausgesagt, was Johann N.s Anwälte als Falschaussage, um sich an ihrem Ex zu rächen, werteten.

Das Urteil fällt am Dienstag, 27. März, um 13 Uhr im Landgericht Heidelberg.

Update: 22. März 2018, 20.23 Uhr