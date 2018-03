Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Peter Wittlinger ist endlich ausgezogen. Der Ingenieur war allerdings kein unliebsamer Mitbewohner, sondern arbeitet seit sechs Jahren daran, das Techniklabor des Explo Heidelberg auf- und auszubauen. Am alten Standort im Technologiepark wurde der Platz deshalb knapp. Doch nachdem das Explo im November seine erste Ausstellung in der ehemaligen Reithalle im Zoo eröffnete, haben jetzt dort auch das Techniklabor und Wittlinger eine neue Bleibe gefunden.

Der Gemeinderat hatte schon 2014 beschlossen, das Explo mit seiner interaktiven Ausstellung zu Naturphänomenen in den Zoo zu verlegen. Auch das Techniklabor, in dem Workshops angeboten werden, sollte folgen. Viele gute Ideen habe man entwickelt, berichtete Frank-Dieter Heck, der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos, bei der Eröffnung. Doch dann habe das knappe Budget dem Explo einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wurde neu geplant - und war wieder etwas zu teuer. Doch die Dietmar-Hopp-Stiftung sprang ein und unterstützte das Projekt mit 100.000 Euro. "Was lange währt, wird endlich gut", freute sich Heck.

"Es ist noch ein bisschen weiß hier", gab Wittlinger in seiner Rede an die Unterstützer und Förderer zu. Noch wirkt der Raum mit den schlichten Möbeln und den vielen Laptops, Kabeln und Bausätzen tatsächlich fast klinisch. "Es wird allerdings schneller bunt werden, als wir gucken können", prophezeite der 36-Jährige voller Vorfreude. Die Kinder haben dazu allerlei Möglichkeiten: Der 3D-Drucker schafft bunte Modelle fast aus dem Nichts, und auch die Lego-Bausätze, die sich mit ein bisschen Know-how zum Leben erwecken lassen, regen sicherlich die Kreativität an.

Hilfe und Anleitung gibt es nur so viel wie nötig, versprach Wittlinger, denn "den Kindern macht es am meisten Spaß, wenn sie viel ausprobieren können". Das Rezept hat sich bewährt: "Das war fast ein Selbstläufer", erinnerte sich Wittlinger an die vergangenen sechs Jahre, in denen er das Techniklabor aufgebaut hat.

Die Workshops werden heute für Kinder von sieben bis 16 Jahren angeboten, doch für manche Eltern, die von den Erzählungen ihres Nachwuchses so begeistert waren, hat der Ingenieur auch schon mal eine Ausnahme gemacht. Wenn es nach ihm geht, sollen bald auch Workshops für Fünfjährige angeboten werden: "Je jünger die Kinder, desto offener sind sie noch - später muss man die Experimente mögen", erklärte Wittlinger.

"Endlich mehr Platz für Jugendliche und kreative Ideen", freute sich auch Meike Leupold von der Dietmar-Hopp-Stiftung. Die 1995 gegründete Organisation hat einen Schwerpunkt in den sogenannten "MINT-Fächern" Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Stiftungsleiterin ist sich sicher, dass hier nun alle auf ihre Kosten kommen werden: "Ich wünsche den großen und kleinen Technikfans viel Spaß."

Info: Es gibt noch freie Plätze in den Ferienworkshops. Anmeldung und weitere Informationen unter www.explo-heidelberg.de