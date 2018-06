Gedenkstätten-Leiter Walter Mühlhausen zeigt Joachim Gauck die Wohnung, in der Friedrich Ebert aufwuchs. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Seitdem Joachim Gauck kein Bundespräsident mehr ist, kann er lockerer aufspielen. Er sagt jetzt auch mal Sachen wie: "Sind die normal geworden, die Jungs, oder sind die immer noch so bescheuert?" Walter Mühlhausen, Leiter der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Altstadt, ist für einen Moment etwas irritiert, denn Gauck spricht da immerhin gerade über die Enkel Eberts. Aber die beiden Herren kriegen die Situation dann mit ein wenig Gelächter schnell wieder in den Griff.

Joachim Gauck hat Heidelberg einen entspannten 24-Stunden-Besuch abgestattet. Jagte zu Amtszeiten noch ein Termin den nächsten, hat er nun von Donnerstag- bis Freitagnachmittag nur drei Stationen in seinen Kalender gepackt: Ebert-Gedenkstätte, Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma sowie ein Treffen des Senats der Max-Planck-Gesellschaft, in dem er sitzt.

Und Gauck hat sich verändert, er ist ruhiger geworden, lässiger auch. Ohne das Amt wirkt er fast befreit. Der 78-Jährige hört viel zu, wirft nur ab und zu mal einen Satz ein - gerne so etwas wie: "Sie stehen ja immer noch hier, dürfen Sie nicht nach Hause?" Das fragt er nach dem Ausstellungsrundgang mit Mühlhausen launig die jungen Museumsguides, die gewartet haben, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und Selfies zu machen. Diese Wünsche bedient er dann auch, bei Käsebrötchen und Filterkaffee macht er mit den Studenten Smalltalk. "Ich kann die Brötchen nicht alle alleine essen - greifen Sie zu!"

Doch das Staatstragend-Salbungsvolle kann er natürlich immer noch: "Das hat mich schon damals sehr bewegt", sagt Gauck zu Mühlhausen, auf seinen ersten Besuch 2010 anspielend. Dass hier die Aufstiegsgeschichte eines jungen Mannes mit der Demokratiegeschichte dieses Landes verwoben werde - das sei ganz wichtig. "Und besonders toll finde ich, dass hier so viele junge Leute arbeiten, die das bei Rundgängen noch Jüngeren, den Schülern, nahebringen, sodass die nicht immer nur auf ihren kleinen Kästen rumtippen." Gauck meint Smartphones.

Auch beim Rundgang durch die Ausstellung "45 Jahre Bürgerrechtsarbeit Deutscher Sinti und Roma" überlässt Gauck das Reden dem Zentralratsvorsitzenden Romani Rose. Der ergreift die Gelegenheit für ein klares Plädoyer: "Heute geht es nicht mehr darum, Herr Bundespräsident, den Enkeln und Urenkeln eine Schuld für den Völkermord an meiner Minderheit in die Schuhe zu schieben. Heute geht es darum, dass wir Sinti und Roma, die wir unsere Herkunft auf 600 Jahre deutsche Geschichte zurückführen können, als Teil dieser Gesellschaft anerkannt werden." Die kulturelle Identität stehe eben nicht im Gegensatz zur nationalen Identität.

Gauck nickt, sagt ein paar zustimmende Sätze. Aber er muss jetzt hier kein druckreifes Statement für den einen anwesenden Lokaljournalisten abgeben. "Das besprechen wir ja alles gleich noch ausführlicher", sagt er zu Rose. Gauck und der Zentralrat hatten vorab vereinbart, hinter verschlossenen Türen über die aktuelle Situation der Minderheit in Europa zu sprechen. Es geht Gauck nicht um die Show, ihm liegt das Thema wirklich am Herzen.

Gauck mag den "Heidelberger Menschenschlag", wie er am Ende verrät. "Hier leben einfach aufgeweckte Leute mit einer natürlichen Liberalität." Das sei keineswegs in allen Teilen Deutschlands selbstverständlich. "Und deshalb passen auch die Ebert-Gedenkstätte und das Zentrum der Sinti und Roma so gut zu dieser Stadt."