Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ab dem 1. Advent erklingen neue Lieder in den evangelischen Kirchen. Die badische Landeskirche führt zusammen mit den evangelischen Kirchen in Württemberg, der Pfalz und Elsass-Lothringen einen neuen Gesangbuchanhang ein. Die ersten 94 dieser Lieder sind bekannt, sie wurden bereits 2005 im blauen Heftchen "Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder" herausgegeben. Wie alle seine Vorgänger seit der Reformation ist auch das Evangelische Gesangbuch (EG) von 1995 eine Momentaufnahme der Lieder, die in jener Zeit gesungen wurden - nicht nur in den Gotteshäusern selbst, sondern auch in der Sacro-Pop-Szene, bei Kirchentagen oder in fremden Sprachen. Die bekanntesten Weihnachtslieder, "O du fröhliche" und "Stille Nacht", haben es beispielsweise erst 1995 in das Evangelische Gesangbuch geschafft. Damals fand Platz, was den Liedbuchkommissionen der 80er Jahre wichtig war. Jetzt soll wieder Neues erprobt werden. Die RNZ sprach mit Bezirkskantor Michael Braatz-Tempel (Foto: Holde-Ortner), der auch seit mehr als 20 Jahren als Kantor und Organist an der Friedenskirche in Handschuhsheim wirkt.

Herr Braatz-Tempel, was ist neu am Evangelischen Gesangbuch?

Wir nutzen weiterhin das altbewährte "rote" Gesangbuch, soeben erschienen ist ein neuer "blauer" Anhang mit rund 220 Liedern. Auch neuere Liturgieformen und Psalmen-Übersetzungen werden darin angeboten.

Warum wird das gemacht?

Ein neues Gesangbuch braucht einen langen Vorlauf, unser "EG" ist aus den 90er Jahren, das nächste bundesweit gültige Gesangbuch wird voraussichtlich erst um 2030 kommen. Dazwischen werden aber immer wieder neue Lieder geschrieben und gesungen.

Was singen die Kirchgänger lieber? Die alten Gesänge, die es seit Jahrhunderten gibt, oder die modernen?

Ganz klar: sowohl als auch. Es gibt kaum eine Trauung ohne "Lobet den Herren". Die alten Lieder sind ganz wichtig, aber es braucht auch immer wieder neue Gesänge.

Wenn die alten so geliebt werden - warum dann neue Lieder?

Die alten Gesänge sind eine Art Heimat für uns, man kann sich damit wohl und geborgen fühlen. Wenn ich weiß, dass ein Gesang wie "Verleih uns Frieden gnädiglich" vor tausend Jahren schon gesungen wurde, dann fühle ich mich verbunden mit den Christinnen und Christen früherer Zeiten. Aber es braucht neue Lieder, weil wir unsere Sprache weiterentwickeln, weil sich die Musik weiterentwickelt, außerdem sind die Themen heute anders.

Inwiefern?

Die Sehnsucht nach Geborgenheit etwa war früher nicht unter einer Rubrik zusammengefasst. Heute ist zum Beispiel auch das Gemeinschaftsgefühl wichtig. Und neue Musikstile spielen eine Rolle: Gospel, Pop, Rock oder Jazz.

Sind nur junge Kirchgänger an den neuen Liedern interessiert?

Nein, es gibt auch alte Gemeindeglieder, die sehr daran interessiert sind. Wir wollen in unserer Gemeinde jetzt immer ein "Lied des Monats" singen, damit die Gottesdienstbesucher mit den neuen Liedern vertraut werden.

Die Kirchenmusiker waren im Vorfeld ja nach ihrer Meinung gefragt. Waren Sie auch dabei?

Ja, wir haben alle an den Umfragen teilgenommen. Mir war wichtig, dass wir nicht mehr so viel aus Kopien singen, zum Beispiel bei Liedern, die im katholischen Gesangbuch stehen. Es gibt jetzt eine noch größere gemeinsame Schnittmenge bei den Liedern beider Konfessionen.