Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine heftige Zeit steht der Evangelischen Kirche in Heidelberg bevor, denn 2019 geht im Haushalt nichts mehr. Ein Defizit könne nicht mehr ausgeglichen werden, hielt Volker Krug, Bereichsleiter Vermögensaufsicht bei der Evangelischen Landeskirche Baden, der versammelten Synode im Lutherzentrum vor. Eigentlich verschiebe man alle finanziellen Probleme derzeit nur nach hinten.

Defizite gibt es nicht nur bei den Kindergärten der evangelischen Kirche. Seit einigen Jahren wird auch keine Substanzerhaltungsrücklage für die Gebäude erwirtschaftet. Jetzt habe man die Schmerzgrenze erreicht, meinte Krug bei der ersten Lesung des Haushalts 2018/19: "Planungstechnisch sind wir 2019 am Ende, wenn sich nichts ändert." Dann gibt es keine Rücklagenentnahme mehr zum Ausgleich des Haushaltes. Dann fehlen auch schon vier bis fünf Millionen Euro, die eigentlich in den Substanzerhalt der kirchlichen Gebäude geflossen sein müssten. "Nur zur Sicherstellung des Erhalts, nicht einmal für eine Wertsteigerung", sagte Krug.

Die Frage, was sich die Kirche noch an Gebäuden leisten kann, beschäftigt die evangelischen Gemeindemitglieder schon länger. Bis April 2019 sollen die einzelnen Pfarrgemeinden ihre Planungen abgeschlossen haben. "Wir können marode Gebäude nicht mehr finanzieren", sagte Sandra Grande, die Vorsitzende der Stadtsynode. Der Gebäudebedarf wird demnächst in den Ältestenkreisen aller Pfarrgemeinden besprochen, auch die Defizite der einzelnen Gemeinden und des Kirchenbezirks sollen dort dargelegt werden. Die Berggemeinde in Schlierbach, die Markusgemeinde in der Südstadt und die Johannesgemeinde in Neuenheim können laut Krug ihr Defizit schon 2019 nicht mehr ausgleichen. Ein Vertreter der Bonhoeffergemeinde in Kirchheim gab in der Synodensitzung schon mal Tipps, woran man sparen könnte, etwa bei der Putzkraft. Krug verlangte zudem eine andere Planungs- und Ausgabenkultur: "Nur eine Bedarfsanmeldung abschicken - das geht nicht."

"Wir müssen über unsere eigene Zeit hinaus planen", sagte Dekanin Marlene Schwöbel-Hug gegenüber der RNZ. "Die neuen Kirchengemeinderäte, die Ende 2019 gewählt werden, sollen sich nicht mehr in dem Maße mit Fragen von Fusionen, Liegenschaften und Budget beschäftigen müssen - damit wir uns um die großen Herausforderungen inhaltlicher Arbeit kümmern können." Auch die Struktur der Kirchenverwaltung selbst wurde in einem Organisationsgutachten durchleuchtet. Es wird dem Stadtkirchenrat in diesem Monat vorgelegt.

Laut Haushaltsplan beträgt das Defizit der Kirchenverwaltung 624.680 Euro im Jahr 2018, und 661.781 Euro im Jahr 2019. Die Liegenschaften verursachen ein Defizit von 230.933 Euro (2019: -260.628 Euro), die Kitas von 881.000 Euro (2019: -959.787 Euro), die Leitung mit Dekanat, Schuldekanat und Gremien von 116.607 Euro (2019: -134.806 Euro). Gesucht werden laut Volker Krug für den Haushalt 2020/21 Einsparpotenziale, "die sich theologisch verantworten lassen". Ein "Haus der Kirche" bei der Providenzkirche zu bauen mit Verwaltung, Dekanat, Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendwerk, wie es sich die Protestanten einmal erträumten, bleibt Zukunftsmusik. Der Oberkirchenrat hat seine Hand fest auf der Kasse der Heidelberger.