Heidelberg. Sie haben das Thema Klimaschutz ganz nach oben auf die öffentliche Agenda gesetzt: Seit Monaten demonstrieren junge Menschen unter dem Motto "Fridays for Future" (FFF) und fordern einen konsequenten Einsatz gegen den Klimawandel.

Der Heidelberger Ableger der Bewegung hat schon erste Erfolge vorzuweisen: So hat Oberbürgermeister Eckart Würzner den "Klimanotstand" ausgerufen. Nach der Kommunalwahl könnten weitere Maßnahmen folgen, wie eine Umfrage der RNZ bei den Gemeinderatsfraktionen zeigt.

Fast alle Gruppierungen, die auf die Anfrage antworteten, lobten das Engagement der jungen Klima-Aktivisten. Grüne, SPD, Grün-Alternative (GAL), Freie Wähler/FDP, Linke/Piraten und Bunte Linke begrüßen den Einsatz explizit, die CDU betont, sie stehe der Bewegung "offen gegenüber". Nur die AfD sieht den Kampf gegen den Klimawandel als "Hysterie": "Die Forderungen basieren auf Fehlannahmen und falschen Schlüssen." Alle anderen Fraktionen zeigen sich offen für die Forderungen des Heidelberger FFF-Ablegers. Drei Punkte werden den neu gewählten Gemeinderat im Herbst beschäftigen.

So fordern die Grünen und die Bunte Linke - fast wortgleich mit den FFF-Aktivisten -, dass es künftig für alle relevanten Sektoren verbindliche Klimaziele gibt, die regelmäßig evaluiert werden. Auch SPD, Linke und GAL sprechen sich dafür aus, dass die Klimaschutzmaßnahmen konkretisiert und regelmäßig überprüft werden. Die GAL schlägt etwa alle zwei Jahre eine Bilanz vor den Haushaltsberatungen vor, "damit dann personell und finanziell nachgesteuert werden kann".

Die Sozialdemokraten haben gegenüber der RNZ zudem angekündigt, die Einführung einer "kommunalen Steuer auf Einwegverpackungen nach Tübinger Modell" zu beantragen. Auch hier gibt es viel Zuspruch von Grünen, Linken und GAL. Aber auch die FDP kündigt an: "Jede Maßnahme, die zur Reduzierung des Plastikmülls führt, wird von uns unterstützt."

Einig sind sich auch alle Fraktionen, dass die Infrastruktur für Radfahrer in Heidelberg weiter ausgebaut werden soll. Parallel dazu wollen SPD, GAL und Linke die Parkgebühren erhöhen, um den Autoverkehr zu verringern: "Heidelberg erstickt im Autoverkehr, der auch von außen täglich in die Stadt drängt", schreibt Stadträtin Monika Meißner (SPD). Hier widerspricht die FDP jedoch vehement: "Gerade Arbeitnehmer, die weit außerhalb von Heidelberg wohnen, sind häufig auf ihr Fahrzeug angewiesen." Sie dürften nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden, "für die Tatsache, dass sie nicht in Heidelberg wohnen".

Den Nahverkehr wollen wiederum alle Fraktionen stärken - jedoch durch unterschiedliche Maßnahmen. Die CDU wirbt etwa für den neuen Betriebshof auf der Ochsenkopfwiese, der mehr Platz für Busse und Bahnen biete - und so den ÖPNV leistungsfähiger mache. SPD und Linke wollen dagegen vor allem die Tickets günstiger machen, um mehr Menschen den Wechsel zu ermöglichen.

Und auch in die Energieversorgung der Stadt könnte in Bewegung kommen: Die Linke kündigt an, im neuen Gemeinderat eine Initiative für Solarthermie und Photovoltaik voranzutreiben. Die SPD kann sich zudem vorstellen, auf die Fernwärme vom Mannheimer Kohlekraftwerk ab 2023 zu verzichten, "wenn die Alternativen aus einer eigenen Wärmeproduktion schon ausreichend liefern."

Keine Unterstützung gibt es dagegen für die Forderung der Klima-Aktivisten, eine Ombudsperson für künftige Generationen einzusetzen. Geht es nach FFF, hätte diese ein Vetorecht inne und könnte Entscheidungen des Gemeinderates, die zu Lasten der nachfolgenden Generationen gehen, aufheben. Das halten die Fraktionen nicht für vereinbar mit der Gemeindeordnung: "Der Gemeinderat ist ein vom Volk gewähltes Gremium, das die Entscheidungshoheit hat," erklärt SPD-Rätin Meißner.