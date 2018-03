Heidelberg. (dpa-lsw) Auf der Suche nach "Deutschlands erster Frau im All" bekommt die in Heidelberg geborene Kandidatin Insa Thiele-Eich Konkurrenz - von der Münchener Astrophysikerin Suzanna Randall. Sie werde an diesem Freitag offiziell von einer in Bremen gegründeten Privatinitiative vorgestellt, sagte die 38-Jährige am Donnerstag.

Die Organisation will 2020 erstmals eine Deutsche ins All fliegen lassen. Im Dezember war die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann (32) aus München als Kandidatin ausgestiegen. In den nächsten zwei Jahren wollen Thiele-Eich (34) und Randall für die mögliche Mission auf der Internationalen Raumstation ISS trainieren.