Von Anica Edinger

Heidelberg. Es gab viel zu tun, als sich Molli Hiesinger und Karin Wiegand kennenlernten: "Wir haben die Heidelberger Frauenbewegung mitgegründet, gegen das faschistische Franco-Regime gekämpft und an der Universität gegen die Autoritäten aufbegehrt", sagt Hiesinger. Es war das Jahr 1972 - und Hiesinger und Wiegand waren Studentinnen in Heidelberg. Heute, 45 Jahre später, verbindet die beiden noch immer eine enge Freundschaft - allerdings eine besondere: "Wir sitzen nicht zusammen und reden über Kleider. Unsere Freundschaft baut auf Kunst auf", erklärt Hiesinger. Daher hätten die beiden schon lange zusammen Theater gemacht - "die meisten Ideen kamen uns schon immer beim Autofahren", berichtet die 67-Jährige.

Eine gemeinsame Performance bringen die Künstlerinnen nun am kommenden Montag, 23. Oktober, beim "Local Monday" im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI), Sofienstraße 12, auf die Bühne. "Was ist Dichtung - Was ist Wahrheit?" ist der Abend ab 20 Uhr überschrieben. Anfangs sei auch noch Marcus Imbsweiler, Moderator des Abends, dabei. Doch nach und nach wird er von den beiden Frauen vertrieben. "Der ,Local Monday‘ ist eigentlich eine Art Talkshow", meint Hiesinger, "doch bei uns wird sie sehr ungewöhnlich." Es werde viel mit medialen Elementen gearbeitet, es gibt Bilder, Ton und auch Live-Musik. Denn Hiesinger und Wiegand haben einige Überraschungsgäste eingeladen.

Im Wesentlichen ginge es bei der Performance um Erinnerung - und damit auch um die Jugend der beiden Freundinnen, die von der Vergangenheitsbewältigung des Dritten Reichs geprägt war. "An was wollen und können wir uns erinnern und wie kann Erinnerung aussehen?", fragt Hiesinger. Auch einen aktuellen Bezug wird die Performance in diesem Zusammenhang haben. So wird etwa das "Recht auf Vergessenwerden" in Bezug auf digitale Daten thematisiert.

Info: "Local Monday" mit Molli Hiesinger und Karin Wiegand: Montag, 23. Oktober, DAI, Sofienstraße 12, 20 Uhr. Karten kosten vier Euro.