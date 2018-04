Heidelberg. (tt) Trotz der starken Regenfälle hat sich die Situation beim Hangrutsch in der Straße "Am Bächenbuckel" in Ziegelhausen nicht verändert, es ist kein Erdreich nachgerutscht. Allerdings können immer noch keine näheren Untersuchungen zur Stabilität des Hanges gemacht werden, weil die Erde noch zu nass ist.

Oberhalb des betroffenen Grundstücks drohen noch immer große Granitfindlinge auf die Straße zu stürzen, weshalb sie bis auf Weiteres gesperrt bleibt - auch für Fußgänger. Die Buslinie 36 wird deshalb weiter umgeleitet, die Haltestellen Moselbrunnenweg, Am Bächenbuckel und Hirtenbrunnenweg werden nicht angefahren.