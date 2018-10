Heidelberg. (we) Warum kommt der Mannheimer OB nach Heidelberg (und sucht dort vergeblich nach seinem Heidelberger Konterpart)? Wieso tanzt der Unternehmensgründer mit seiner Frau in der ersten Reihe? Was verbindet die Autorin Marion Tauschwitz mit dem Schauspieler Matthias Brandt? Und wo kann Michael Sieber so vergnügliche Reden halten?

Klarer Fall: Es ist wieder Enjoy Jazz. Sieben Wochen lang lassen Rainer Kern und sein Team über 70 Bands in der Region auftreten. Das sind 200 Künstler auf 25 Bühnen in 30 Konzertsälen, wie Festival-Schirmherr Sieber sichtlich stolz verkündet. Dass alles glatt läuft, sei dabei vor allem dem "mit allen Jazzwassern gewaschenen" Festivalmacher Kern zu verdanken, dessen Co-Geschäftsführer und Finanzcontroller Christian Weiss, aber auch so engagierten Mitveranstaltern wie dem Karlstorbahnhof Heidelberg, wo das Festival vor 20 Jahren gegründet wurde und wo Ingrid Wolschin die Fäden fest in der Hand hält.

Und dann gibt es noch die Presseartikel, die die Kunde vom einmaligen Festival in alle Lande tragen. Weit über 3000 waren es im letzten Jahr - darunter wieder viele in der RNZ. Auch dafür Siebers Lob.

Man kennt sich in der Stadthalle. Jazzer sind treu. Und so erfolgt am Ende der Schirmherren-Ansprache das traditionelle hohe Lied auf das Publikum: "Neues kann nur dort entstehen, wo es eine produktive Offenheit gibt." Anders - und damit in den Worten von Kern ausgedrückt: Ohne Publikum kein Festival.

Bevor der Applaus dann dem Eröffnungskonzert von "Les Amazones d’Afrique" gilt, hält der Schauspieler Matthias Brandt eine ergreifende Rede über die Kraft des Jazz, seine Liebe zu Rainer Kern und die Hoffnung auf eine bessere Welt.

Der Rest des Abends spielt sich - wie gesagt - erst auf der Bühne und dann bei einem anschließenden Empfang ab. Dort vergnügen sich dann die Heidelberger Kulturfreunde. Mit dabei Frühlings-Intendant Thorsten Schmidt, der Musik- und Politikbuchverleger Gorg Stein, die Unternehmer Ingrid Schinz und Manfred Lautenschläger (er war es, der zusammen mit seiner Frau Angelika in der ersten Reihe den Bären steppen ließ), RNZ-Herausgeberin und Chefredakteurin Inge Hoeltzcke, EMBL-Direktor Matthias Hentze, die Sponsoren, angefangen bei Thomas und Daisy Bruder über den Vertreter von SAS, Jürgen Fritz, bis zu Friederike Reutter vom Bereich Kunst und Kultur der BASF.

Und damit auch dem Heidelberger OB kein Unrecht getan wird: Er war zwar nicht da, aber Baubürgermeister Jürgen Odszuck kam. Musik verbindet eben über alle Berufssparten hinweg - wenn man sie mag.