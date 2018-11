Von Peter Wiest

Heidelberg. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben: Festivalleiter Rainer Kern war nach dem begeisternden Abschlusskonzert von "Enjoy Jazz" mit der libanesischen Band Mashrou‘ Leila am Freitagabend einfach nur "grenzenlos und rundum glücklich". 95 Veranstaltungen gab es im Jubiläumsjahr, in dem das Festival sein 20-jähriges Bestehen feiern konnte - davon allein 73 Konzerte. "Wir sagen ja eigentlich immer, dass dies das bisher beste war", schmunzelte Kern, und das stimme ja auch jedes Jahr. "Aber dieses Mal ist es wirklich und wahrhaftig wahr - denn solch einmalige und absolut bewegende Momente wie in den letzten Wochen habe ich noch nicht erlebt."

Musikalisch reihte sich dabei nicht nur für den Festival-Chef, sondern auch für das Publikum Höhepunkt an Höhepunkt: Das zeigt auch die Rekord-Besucherzahl von 21.000 - gut 1000 mehr als im Vorjahr. Besonders stolz ist Rainer Kern darauf, dass das Festival mittlerweile in ganz Deutschland als das wichtigste seiner Art anerkannt wird - wie bundesweit nicht zuletzt nach der Uraufführung von Archie Shepps "Fire Music" im Mannheimer Nationaltheater zu hören und zu lesen war. Ebenso bewegend wie solch musikalische Höhepunkte seien jedoch auch Veranstaltungen gewesen wie etwa Archie Shepps Masterclass für die Schul-Bigband des Heidelberger St. Raphael-Gymnasiums: "Das war so unfassbar bewegend, wie die Jazz-Legende den jungen Musikern erklärt hat, um was es eigentlich geht beim Jazz. Ich war nicht der einzige, der dabei fast Tränen in den Augen hatte vor Rührung", erzählt Kern.

Die Enjoy-Jazz-Stimmung ist fast legendär, aber auch die Qualität stimmt: Die Künstler erzählen Kern häufig, dass sie dort "zur absoluten Höchstform auflaufen" - und dabei meist das auch für sie beste Konzert des ganzen Jahres spielen. Und natürlich sind es auch die politischen und sozialkritischen Fragen, die das Bild des Festivals mit prägen. "Das wollte ich von Anfang an, und das will ich nach wie vor genau so", so Rainer Kern.

Ein besonderes Dankeschön des Festivalleiters galt beim Abschlusskonzert in der Stadthalle seinem Mitarbeiter-Team, "ohne das Enjoy Jazz nicht möglich wäre". Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner ließ es sich nicht nehmen, in der Stadthalle ein Dankeschön auszusprechen für "dieses wunderbare Festival, das ja längst die ganze Metropolregion umspannt und wieder einmal gezeigt hat, wie sehr Kunst und Kultur in unsere Region gehören". Wie kein anderes Festival verstehe es diese Reihe, den Jazz mit dem Einsatz für Menschenrechte zu verbinden. Im 20. Jahr seines Bestehens habe sich so einmal mehr bestätigt, dass Enjoy Jazz längst zu den auch international bedeutendsten Jazz-Festivals gehöre, so der Oberbürgermeister.