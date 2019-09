Heidelberg. (hö) Drei Tage nach dem Gewaltausbruch bei der Einschulungsfeier im Emmertsgrund stellt sich die Situation nicht mehr so dramatisch dar: Am heutigen Montag war Michael Körber vom Staatlichen Schulamt Mannheim in der Grundschule Emmertsgrund und berichtete der RNZ: "Ich hatte einen sehr positiven Eindruck. Die Maßnahmen der Schule waren sehr professionell, gerade was die Arbeit mit den Eltern und der Polizei angeht. Ich glaube, dass nur wenige Kinder von dem Geschehen etwas mitbekommen haben."

Tatsächlich waren die meisten Kinder in ihren Klassenzimmern, und nur die Drittklässler, die im Erdgeschoss mit eingeschränktem Blick auf den Schulhof unterrichtet werden, konnten etwas sehen. Dort war es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Vater eines Schülers und der von ihm getrennt lebenden Mutter gekommen; später prügelten mehrere Verwandte der Mutter auf ihn ein, bis der Mann mit einem Messer nach einer Polizistin stach, die leicht verletzt wurde.

Der Vorfall vom Freitag, so Körber, sei "kein großes Thema bei den Kindern, da musste man nicht viel aufarbeiten". Zudem habe, so bestätigte am heutigen Montag ein Polizeisprecher, ein speziell geschulter Beamter die Arbeit in der Grundschule fortgesetzt. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wie man auf Provokationen und Gewalt reagiert: "Unser Anspruch ist zu vermitteln, wie man mit Konflikten umgeht."

Auch seitens der Stadtverwaltung wurde berichtet, dass die Lage in den Klassen sehr ruhig war und die Polizei gezielt das Gespräch gesucht hatte. Wie Michael Körber berichtet, könne die Schule auch auf ein Team von Schulpsychologen zurückgreifen, allerdings sehe er momentan "keinen Handlungsbedarf". Eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das für die Grundschule die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat, erklärte, dass in den nächsten Tagen ein Rundschreiben die Eltern der 250 Grundschüler informieren soll.

Und doch wollen Stadtverwaltung, Stadtteilverein und Grundschule am morgigen Dienstag ein Zeichen gegen die Gewalt und für einen solidarischen Stadtteil setzen: Um 12 Uhr sollen auf dem Platz vor der Schule und dem Bürgerzentrum (Forum 1) 1000 Luftballons in den Himmel steigen.

Diesbezüglich kursierten kurzzeitig Gerüchte, wonach eine Gegen-Demo der Heidelberger Grünen stattfinden solle. Dies erwies sich aber als Falschmeldung. "Wir haben weder etwas gegen die Solidaritätsveranstaltung noch gegen die Luftballons noch würden wir deswegen eine Gegen-Demo organisieren", schreibt Fraktionsmitarbeiter Moritz Damm in einem Statement. "Wir unterstützen die Aktion als ein Zeichen für einen solidarischen Stadtteil und gegen Gewalt."

Kritik hatte es zudem an der Umweltverträglichkeit der Aktion wegen der Ballons gegeben. Doch die, das wurde bei der Veranstaltung mitgeteilt, seinen alle biologisch abbaubar.

Am Montag bestätigte Oberbürgermeister Eckart Würzner, dass das "Kinder- und Jugendamt in engstem Kontakt mit der Familie ist". Zugleich verwahrte sich Würzner dagegen, den Emmertsgrund nun schlechtzureden: Der Stadtteil sei einer der lebendigsten und habe im Stadtgebiet mit die niedrigste Kriminalitätsrate.

Ein Polizeisprecher erklärte, wieso die drei vorläufig Festgenommenen - der Kindsvater, der mit einem Taschenmesser eine Polizistin in den Oberschenkel stach, und zwei Angehörige seiner Ex-Frau - wieder auf freien Fuß kamen: Erstens bestehe weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr. Außerdem habe der Mann, der von fünf Leuten angegangen worden war, geglaubt, die Polizistin, die ihn von hinten wegziehen wollte, gehöre zu den Angreifern - im Grunde habe er sich gewehrt: "Das geht in die strafrechtliche Bewertung dieses Vorgangs ein. Deswegen wird bei ihm auch nicht wegen versuchter Tötung, sondern ,nur’ wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt."

Update: Dienstag, 17. September 2019, 13.35 Uhr

Heidelberg. (hö) Bei einer Einschulungsfeier der Grundschule Emmertsgrund kam es am Freitagvormittag zu einer Schlägerei, in deren Verlauf eine Polizistin mit einem Messer attackiert wurde – und zwar vor den Augen vieler Kinder und ihrer Angehöriger. Bei dem Großeinsatz waren am Ende 18 Polizeiwagen im Einsatz.

Das Drama nahm gegen 11.40 Uhr seinen Anfang, als sich die Eltern auf dem Vorplatz der Schule versammelten, während die Erstklässler und die anderen Schüler bereits in ihren Klassenzimmern waren. Ein 35-jähriger Vater eines Erstklässlers, gesellte sich zu der Feier dazu und geriet in Streit mit der von ihm getrennt lebenden Mutter. Nach Angaben der Polizei ist sie 26 Jahre alt. Eine 33-jährige Verwandte der Mutter mischte sich ein, daraufhin eskalierte die bisher nur verbale Auseinandersetzung, und die Polizei wurde gerufen.

Als die Beamten gerade dabei waren, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, kamen immer mehr Familienangehörige beider Streitparteien zusammen. Fünf Männer griffen den 35-Jährigen an, schlugen und traten ihn – obwohl Polizisten neben ihnen standen. Insbesondere ein 37-Jähriger trat mehrfach gegen den Kopf des Kindsvaters ein.

Eine Polizistin eilte hinzu und wollte ihn von seinen Angreifern wegziehen. Der interpretierte die Situation falsch, zog ein kleines Messer aus der Tasche und stach der Beamtin, die hinten an ihm zog, in den Oberschenkel. Die Polizistin erlitt eine oberflächliche Stichwunde und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Doch die Auseinandersetzung wollte nicht aufhören: Immer wieder gerieten die beiden Parteien aneinander, sodass insgesamt 18 Funkwagen aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt wurden. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen und erteilten Platzverweise gegen einzelne Beteiligte, die nicht unmittelbar in die Prügelei involviert waren.

Insgesamt wurden drei Personen überwältigt, ihnen wurden am Boden liegend Handschellen angelegt – gerade diese Szene bekamen viele Kinder mit. Diese Drei wurden vorläufig festgenommen, kamen aber später auf freien Fuß. Der Polizeiposten Emmertsgrund ermittelt nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Auch wenn der Einsatz in der Grundschule dramatisch war, reagierten die Lehrer besonnen, wie Augenzeugen berichteten: Sie beschäftigten die Schüler in den Klassenzimmern, um sie abzulenken; auch die eigentliche Einschulungsfeier wurde nicht abgebrochen. Später erklärten die Polizisten, was passiert war und wieso sie drei Männer festnehmen mussten: „Die Lage war jederzeit unter Kontrolle, der Einsatz ist polizeilich gut gelaufen, und wir hatten auch genug Kräfte da“, so ein beteiligter Polizist zur RNZ.

Die Grundschüler seien schon schockiert gewesen, wurden aber von zwei speziell geschulten Beamten betreut. Der Schulleitung wurde angeboten, dass auch in dieser Woche Beamte in die Grundschule kommen, um mit den Kindern das Geschehen aufzuarbeiten.

Auch die Kommunalpolitik reagierte am Wochenende auf den Vorfall: „Das ist erschreckend“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner auf RNZ-Anfrage. „Gewalt hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen, und schon gar nicht bei einer Einschulung, wo Kinder und Eltern voller Neugier und Vorfreude auf die Schule zusammen feiern.“ Schulen seien ein Ort, an dem Kinder sich frei entwickeln könnten. Wer diesen Schutzraum verletze, müsse „in aller Konsequenz in die Verantwortung genommen“ werden. „Vor allem aber müssen wir alles dafür tun, damit die Kinder trotz dieses Vorfalls mit einem guten und sicheren Gefühl gerne zur Schule gehen“, so Würzner.

Der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr meldete sich am Sonntag bei der RNZ und sagte zu den Vorfällen: „Das ist eine absolute Katastrophe, eine völlige Rücksichtslosigkeit gegenüber den Kindern. Wir müssen uns schon überlegen, was in einer Gesellschaft los ist, wenn Eltern mit Waffen auf eine Einschulungsfeier gehen. Und völlig inakzeptabel ist, wenn die Täter dann auch noch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das darf man sich als Rechtsstaat nicht gefallen lassen.“

Update: 15. September 2019, 20.05 Uhr