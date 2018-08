Heidelberg. (luh) Bei heißen Temperaturen holt man sich gerne ein bisschen Kühle mit einem leckeren Eis. Wer sich dabei für ein Espresso-Eis entscheidet, hilft Menschen mit Albinismus in Uganda. Die Bio-Eismanufaktur in Bergheim ist jüngster Partner der Studierendeninitiative "Weitblick" und verkauft gemeinsam mit zwei weiteren Heidelberger Eisdielen das "Bildungseis".

Zum vierten Mal startet "Weitblick" die Aktion "Bildungseis" - dieses Jahr mit der Bio-Eismanufaktur in der Kleinschmidtstraße 1, Schmelzpunkt in der Hauptstraße 90 und Puro in der Hauptstraße 149. Das Konzept: Die Eisdiele sucht sich eine bestimmte Sorte aus und spendet von jeder verkauften Kugel 20 Cent an die Initiative. Die Einnahmen gehen an das "Site for Community Services Program" in Uganda. Dort wird Albinokindern, die wegen ihrer weißen Haut und Haare verfolgt und ausgegrenzt werden, Schutz und Bildung geboten. "Kinder haben oft nicht die Möglichkeit, an Bildung zu gelangen", so Carolin Scheuffele von "Weitblick". Mit ihren vielen Projekten setzt sich die Initiative weltweit, aber auch vor Ort für einen gerechteren Zugang zu Bildung ein. Dabei ist ihnen immer der direkte Kontakt wichtig: "Viele der Projekte besuchen wir persönlich - so wissen wir genau, was mit unseren Spenden passiert", erklärt Scheuffele.

Den Verein "Weitblick" gibt es mittlerweile in 17 Universitätsstädten. Die Studenten kooperieren mit vielen verschiedenen Geschäften, von "Bildungsbrot" bis hin zu "Bildungscocktails" reicht das Angebot. Auch in Heidelberg ist man auf der Suche nach einer Alternative für die kalten Monate: "Wenn man im Winter weniger Eis isst, kann man stattdessen vielleicht einen ,Bildungskaffee‘ genießen", sagt Josephine Thiel, die die Aktion mitorganisiert. Die Studenten sind stets auf der Suche nach Projekten: "Wir freuen uns immer auf neue Partner und coole Ideen", sagt Carolin Scheuffele, "jeder kann bei uns mitmachen und direkt etwas verändern."