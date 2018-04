Heidelberg. (ste) Am vergangenen Wochenende wurden aus dem "Haus der Wirtschaftsförderung" in der Heiliggeiststraße mehrere Laptops, iPads, Handys und eine Kamera gestohlen. Laut Polizei beträgt der Wert der Gegenstände mehrere Tausend Euro. Dabei wendeten die Täter keine Gewalt an, um in das Gebäude zu kommen, in dem das städtische Amt für Wirtschaftsförderung seinen Sitz hat. Denn offenbar hatten sie sich einschließen lassen, um dann über das Wochenende zur (Straf-)Tat zu schreiten. Die Ermittler fanden jedenfalls an den Fenstern keinerlei Hebelspuren, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuten würden.

Angestellte bemerkten den Einbruch am Montagmorgen und alarmierten die Polizei. "Sensible Daten waren nicht betroffen", versicherte ein Stadtsprecher gestern auf RNZ-Anfrage. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich unter Telefon 06221 / 991700 melden.