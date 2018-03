Heidelberg. (tt) So kann man den Einkaufstag in Heidelberg gut gestärkt verbringen: Während die Einzelhändler der Innenstadt am Samstag, 24. März, bei der Einkaufsnacht ihre Geschäfte bis 22 Uhr öffnen, findet auf dem Universitätsplatz gleichzeitig ein Street-Food-Markt statt. An zehn Wagen, die Speisen direkt aus ihren Wagen verkaufen, gibt es ab 11 Uhr zum Beispiel thailändische und orientalische Speisen, amerikanische Barbecue-Spezialitäten, Curry aus Sri Lanka oder peruanische Sandwiches.

"In vielen Städten ist der Verkauf frisch zubereiteter Speisen aus aller Herren Länder direkt vom Wagen schon fester Bestandteil einer neuen Esskultur geworden", weiß Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg. Nun wollten die Organisatoren der Einkaufs-Nacht diesen Trend auch in die Altstadt holen.

Doch neben dem Essensangebot aus aller Welt steht natürlich das Einkaufserlebnis im Mittelpunkt. So bieten viele Händler an diesem Tag spezielle Aktionen, Angebote, Verköstigungen und Rabatte an: Expert Esch, Sofienstraße 3, hat einen Inventur-Verkauf, bei Maja Miederwaren, Neugasse 13, kann man Oster-Wichteln, bei Roco süße Metzgerei, Plöck 14, dreht sich das Schokoladenglücksrad und bei Bofinger, Hauptstraße 33, kann man einen Schnappschuss in der Fotobox machen. "Die Einkaufsnacht bietet eine gute Gelegenheit, Heidelberg als Einkaufsstadt mit hervorragendem Service und großer Geschäftsvielfalt zu erleben", erklärt Visevic.

Zur Einkaufsnacht veranstaltet der Citymarketingverein Pro Heidelberg, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, noch ein Gewinnspiel: Wer am Samstag in der Innenstadt einkauft, eine Teilnehmerkarte ausfüllt, daran den Kassenbon hängt und diese ab 17 Uhr in die Gewinnboxen am Uniplatz und vor dem Darmstädter Hof Centrum wirft, kann einen von 60 Preisen gewinnen, darunter zwei Tickets für ein Gourmet-Dinner mit Johann Lafer auf der "Königin Silvia" der Weißen Flotte.

Unabhängig von der Einkaufs-Nacht machen am Samstag auf dem Uniplatz auch rund 130 Oldtimer Station. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr sammeln sich die Fahrzeuge - das älteste im Feld ist ein Motorrad aus dem Jahr 1914 - für die "Bergfahrt" der Oldtimer-Freunde Heidelberg. Während der Präsentation der Fahrzeuge gibt es auch hier ein Gewinnspiel: Verlost werden drei Beifahrerplätze bei der Rallye im Oktober.