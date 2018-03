Von Karla Sommer

Heidelberg. Schon um 19 Uhr klappten zwei von zehn Foodtrucks auf dem Universitätsplatz die Läden herunter. Hatten die Besucher keine Lust mehr auf einen außergewöhnlichen Imbiss? Im Gegenteil! "Wir sind ausverkauft", tönte es aus dem Wagen von "La Patata". Ebenso aus dem von "Anzah Nomads": "Schade, aber alles ist weg." Und auch die anderen in ihren bunt gestalteten Kastenwagen strahlten. Der vom Citymarketingverein Pro Heidelberg organisierte Streetfood-Markt im Rahmen der Heidelberger Einkaufs-Nacht war am Samstag der Renner.

"Ab 11 Uhr haben sie uns die Bude eingerannt", hörte man - und dass manche gar nicht mit dem Nachschub hinterher kamen. "Wir haben nur noch Pommes", berichtet Helmuth Szani vom "Texas Smoke Guerilla"-Wagen. Und das, obwohl er 100 Kilo Pulled Pork und 30 Kilo Spare Ribs eingekauft hatte. Vor dem Truck des "Tuktuk Thai Streetfood" stand auch um 20 Uhr noch eine lange Schlange, und auch Philipp Wehweck vom Schriesheimer Weinstand schwärmte: "Ab 12 Uhr ging es Schlag auf Schlag." Und die Nachfrage hörte auch in der Dunkelheit noch nicht auf.

Man saß zusammen auf in der Mitte des Platzes aufgestellten Bänken und genoss das besondere Ereignis. Wen man auch fragte, die Besucher waren sich einig: Das sollte wiederholt werden. "Eine tolle Idee", schwärmten alle und hofften, dass der Street-Food-Markt kein Einzelfall bleiben würde. Auch Eltern mit ihren Kindern, die bei "Sweet Millis" ihr süßes Paradies fanden, hielten es trotz der heraufziehenden abendlichen Frische lange aus. "Das ist genau das, was der Einkaufsnacht noch fehlte", resümierte ein älteres Ehepaar, das noch bei "Lara’s Kantinchen" ein gratiniertes Camembert-Baguette ergattert hatte und es mit einem Weißwein genoss.

Gemütlich war es, konnte man feststellen. Und wer dabei vergessen hatte, das eine oder andere zu besorgen, hatte überhaupt kein Problem, noch bis 22 Uhr einzukaufen. Denn so gut wie alle Geschäfte waren den verlängerten Öffnungszeiten gefolgt. Viele von ihnen lockten die Kunden mit speziellen Aktionen, Angeboten, Verköstigungen und Rabatten in ihre Läden. "Die Hauptstraße war super voll und auch die Parkhäuser waren gut ausgelastet", berichtet Nikolina Visevic von Pro Heidelberg. Auch sie bestätigte, wie positiv der Street-Food-Markt aufgenommen wurde: "Es würde sich lohnen, diese Aktion zu wiederholen." Sie will das mit dem Vorstand des Citymarketingvereins diskutieren.

Von den Händlern bekam Visevic positive Rückmeldungen zur Einkaufsnacht: "Es herrschte eine konstant hohe Frequenz an Kunden in den Geschäften, sonst sind das meist Wellen." Bei C&A hieß es etwa: "Sie glauben gar nicht, was hier los war." Bei Villeroy & Boch war die Einschätzung, dass "der Besuch ein bisschen stärker als sonst am Samstag war", auch bei Kaufhof in der Hauptstraße war man zufrieden. Das Modehaus Kraus, das eine Bar als Anziehungspunkt hatte, konnte "eine gute Resonanz" bilanzieren. Sogar Brillen, wie bei Fielmann, verkauften sich bis 20 Uhr gut. Dagegen sah man die Einkaufs-Nacht beim Schuhgeschäft Hollenbach "als normalen Samstag" an.

Voll bis zum Schluss gegen 22 Uhr waren die Läden, wo man Österliches kaufen konnte. Das waren die Süßwarengeschäfte wie Hussel und die, dessen Angebot vom Hasen über das Nest bis zum Ei, wie bei Butlers, reichte. Schließlich profitierten die Stände, Restaurants und Kneipen von der gut besuchten Einkaufs-Nacht, die mit einem schönen Sonnentag begonnen hatte. Eine bessere Kombination hätte man sich nicht wünschen können.