Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Vier Jahre und acht Monate muss der Haupttäter einer Reihe von Wohnungseinbruchs- und Ladendiebstählen ins Gefängnis: Das Landgericht Heidelberg verurteilte neben dem 36-jährigen Amel Z. auch dessen Frau Sanela B. und eine weitere Täterin, Silvia B., zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen. Bereits am ersten Verhandlungstag hatten alle drei Angeklagten von ihren Verteidigern ein Geständnis verlesen lassen, nachdem Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidiger eine Verständigung erzielt hatten.

Amel Z. und seine Lebensgefährtin kamen 2015 nach Deutschland und lebten "am Rande der Gesellschaft", wie der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff in seiner Urteilsbegründung feststellte. Letztendlich entschlossen sich Amel Z., seine Frau und andere aus ihrem Bekannten-, Freundes- und Familienkreis dazu, sich erst mit Ladendiebstählen, später mit Wohnungseinbrüchen einen Lebensunterhalt zu sichern.

Die Überwachung ihrer Telefone überführte sie letztendlich. Das habe "etliche bemerkenswerte Fakten geliefert", so Mühlhoff. Einerseits, wie tief die Verstrickung in die Kriminalität war: Es seien Gespräche gewesen von Angeklagten, "die, wenn man es nicht besser wüsste, man für Arbeitnehmer halten würde", erklärte der Richter. Denn immer wieder sprachen die Angeklagten am Telefon davon, noch "arbeiten" zu müssen, meinten damit allerdings ihre Beutezeuge. Auf der anderen Seite wurde dabei auch deutlich, in welch prekären Verhältnissen die Angeklagten lebten: Laut den Gesprächsprotokollen wurde mit den Hehlern um kleinste Beträge gestritten: "Es wird flehentlich um Geld ersucht", so Mühlhoff.

Als Amel Z. und seine Frau nach Ludwigshafen kamen, hätten sie sich noch ein leichtes Leben mit Sozialhilfe vorgestellt. Allerdings kam es schnell anders: Ein Bekannter habe sich um die Behördenangelegenheiten und die Wohnung kümmern wollen. "Aber die Sache war nicht geregelt", hatte Amel Z. am ersten Prozesstag erklärt. Nur etwa 600 Euro Kindergeld hätten sie für ihre drei Sprösslinge vom Staat bekommen.

Angefangen hatten die beiden dann mit Ladendiebstählen, klauten große Mengen hochwertiger Alkoholika und andere Nahrungsmittel, um sie danach zu verkaufen. "Dabei war einkalkuliert, dass man auch mal erwischt wurde", stellte Mühlhoff fest. Tatsächlich war Sanela D. mehrfach aufgefallen, zu Geld- und später Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Weil sie allerdings nicht in die Wohnungseinbrüche involviert war, verhängten die Richter nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr - ohne sie auf Bewährung auszusetzen. Mühlhoff: "Natürlich nicht - noch ungünstiger als bei Ihnen kann man sich die Prognose nicht vorstellen."

Amel Z. und Silvia B. machten sich später immer wieder auf, um Häuser auszukundschaften und die Bewohner zu beklauen. Auch wenn er eingebrochen war, hatte sie das Auto besorgt und ständig telefonischen Kontakt mit ihm, um ihn zu warnen, sollten die Bewohner wieder kommen oder Nachbarn argwöhnisch werden. Die Kammer verhängte deshalb eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten. Auch sie war mehrmals vorbestraft und bewährungsbrüchig.

Die Opfer dagegen haben noch heute mit den Folgen zu kämpfen, wie Mühlhoff in der Urteilsbegründung hervorhob. Eine Geschädigte, die auch als Zeugin aussagte, habe ihre Wohnung mittlerweile aufgeben müssen, "weil sie es nicht mehr ausgehalten hat", so der Vorsitzende. Mit "brachialer Gewalt" seien sie bei den Taten vorgegangen und hätten die Zimmer verwüstet. "Dass das die Leute in die Seele trifft, ist klar", so Mühlhoff.