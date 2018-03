Von Holger Buchwald

Heidelberg. Sie hatten es auf Schmuck, Laptops, Digitalkameras, Luxusuhren und Sonnenbrillen abgesehen. Der Wert des Diebesguts aus sieben Einbrüchen in Heidelberg und Eppelheim beträgt mehr als 70.000 Euro. Vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 17 und 42 Jahren müssen sich seit Montag vor dem Heidelberger Landgericht wegen dieser Taten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Bandendiebstahl oder Bandenhehlerei vor.

Vier der Angeklagten wurden am 9. März nach einem Einbruch in der Gaisbergstraße festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Fahndungserfolg ist einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken: Ein Nachbar der geschädigten Wohnungseigentümer hatte am Tattag einen verdächtigen Opel Astra mit serbischem Kennzeichen in der Nähe gesehen und sich das Kennzeichen gemerkt. Nachdem er von der Tat erfahren hatte, informierte er sofort die Polizei. Beamte stoppten den Wagen auf der Autobahn nach Heilbronn. Die Vier waren auf dem Weg nach Belgrad. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten Beute aus mehreren Einbrüchen.

Mit kriminalistischem Geschick und etwas Glück kam die Ermittlungsgruppe Eigentum der Polizei schließlich zwei weiteren Tatverdächtigen auf die Schliche: einem 42-jährigen Serben, der seit 1992 in Deutschland lebt, und seiner 27-jährigen bulgarischen Lebensgefährtin. Letztere arbeitete als Reinigungskraft in dem Anwesen in der Gaisbergstraße. Sie interessierte sich offenbar etwas zu sehr für die Arbeit der Kriminaltechniker am Tatort, sodass die Fahnder schließlich auch sie ins Visier nahmen. Dabei stellte sich heraus, dass es eine Verbindung zwischen ihr und einem der Festgenommenen gibt: Er war kurz zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden; am Tag der Polizeikontrolle in Mannheim war er mit dem Auto der Bulgarin unterwegs. Später sollte sich überdies herausstellen, dass einige der Tatorte in direkter Nachbarschaft zu früheren Wohnorten der 27-Jährigen liegen.

Ein Puzzleteil fügte sich zum anderen. Auf einem der beschlagnahmten Handys entdeckten die Polizisten Fotos des vorbestraften Lebensgefährten der Reinigungskraft. Irgendwann reichten die Beweise für einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung in der Weststadt konnte so weiteres Diebesgut sichergestellt werden.

Die Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen. Nur die Jüngste gibt zu, dass sie bei dem Einbruch in der Gaisbergstraße, einem weiteren im Oberen Gaisbergweg und einem in der Richard-Wagner-Straße in Eppelheim Schmiere stand. Wer bei den Taten sonst noch dabei war, will sie aber nicht verraten. "Sie hat Angst vor Repressalien", betont Verteidigerin Britta Albiez. Ein mutmaßlicher Komplize, ein 19-jähriger Serbe, bestreitet, überhaupt etwas mit den Vorwürfen zu tun zu haben. Er sei wegen des Geburtstages einer Bekannten in Deutschland gewesen und sei nur zufällig mit in dem Opel Astra gesessen - weil er eine Mitfahrgelegenheit nach Belgrad benötigt habe.

Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche wurde in das Geschäft "Die Brillenmacher" in der Eppelheimer Hauptstraße eingebrochen. Beim ersten Mal erbeuteten die Täter 316 Markenbrillengestelle, aber auch einen Tabletcomputer und Bargeld. Nun müssen die Richter klären, ob die Angeklagten die Beute nur nach Serbien bringen wollten, oder ob sie sie gar selbst gestohlen haben. Es sind vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 21. September erwartet.