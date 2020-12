Von Jonas Labrenz

Heidelberg. "Ein richtiger Schandfleck" – Udo Reichert ist nicht zimperlich, wenn er über den Kreisverkehr im Süden der Weststadt spricht. Vor zehn Jahren hat die Stadt in der Nähe der S-Bahn-Station Weststadt/Südstadt ein Provisorium errichtet – und es ist geblieben. "Alles in Beton. Mit Schilderhaufen", sagt Reichert, der nicht weit entfernt in der Rohrbacher Straße wohnt. Als passionierter Motorradfahrer komme er viel rum. Aber so einen Kreisel habe er noch nicht erlebt: "Ich kenne keinen, in dem nichts drinsteht." Hier wächst mittlerweile immerhin Moos. "Ich frage mich, warum sich die Stadt da nichts einfallen lässt", ärgert sich Reichert.

Der Anblick des Kreisverkehrs ist aber nicht das einzige, was Reichert stört. Auch die Verkehrsführung sei suboptimal. "Für die Mobilität und Infrastruktur ist er grundsätzlich gut", so der Anwohner. So zählt die Stadt dort auch weniger Unfälle. Aber es seien, so Reichert, eben doch einige Stellen vorhanden, an denen es noch hake.

Der Kreisverkehr verbindet Rohrbacher Straße und Franz-Knauff-Straße. Idealerweise sollten Ampeln nicht zu nah an Kreisverkehren liegen, weil sich sonst der Verkehr zurückstauen und ihn verstopfen kann. Nun befindet sich allerdings sowohl nördlich als auch südlich des Kreisels jeweils eine Fußgängerampel über die Rohrbacher Straße. Letztere ist nötig, damit der S-Bahnhof zu erreichen ist. Vom Bahnhof aus queren die Straßenbahnen auch die Franz-Knauff-Straße – mit entsprechender Ampel. Hier blockieren längere Bahnen sogar regelmäßig die halbe Kreuzung, wenn sie nicht sofort in die Haltestelle am Bahnhof einfahren können.

Zur "Rushhour" stauen sich die Autos also immer wieder. Dabei hat die Stadt in den letzten zehn Jahren durchaus an dem Provisorium gewerkelt: Eine Ampel südlich des Kreisels wurde entfernt, eine zusätzliche Spur im Kreisverkehr für diejenigen eingerichtet, die von der Rohrbacher Straße gen Süden und dann in die Franz-Knauff-Straße fahren, und eine Busspur südlich des Kreisels. Reichert beobachtet aber, dass sich nur wenige daran halten.

Und was sagt die Stadt dazu, dass es beim Kreisel Verbesserungsbedarf gibt – auch beim Erscheinungsbild? "Die Umgestaltung des Kreisverkehrs steht bereits seit längerer Zeit auf der To-do-Liste des Verkehrsmanagements", erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Aufgrund der momentan angespannten Haushaltslage in der Corona-Pandemie "und wegen anderer Projekte mit höherer Priorität" habe man die Umgestaltungen allerdings vertagen müssen.

Für Reichert bräuchte es im Moment gar nicht der große Wurf sein. Ein paar Pflanzen im Kreisel wären für ihn schon ein Fortschritt. Doch auch hier erteilt die Stadt eine Absage: "Aktuell wurden keine Pflanzen in Kübeln aufgestellt, da diese durch den Klimawandel sehr pflegeaufwendig wären. Entsiegelt wird die Fläche erst dann, wenn der Kreisverkehr endgültig umgebaut wird." Auch Skulpturen kommen demnach nicht in Frage, "da diese bei Unfällen zu schweren Verletzungen/Beschädigungen führen können".

Das zehnjährige Provisorium wird also noch eine Weile Provisorium bleiben. Reichert ist trotzdem optimistisch, was den Kreisverkehr angeht. Er sagt: "Ein Fehler ist nur solange ein Fehler, wie er nicht behoben ist."