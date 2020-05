Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Normalerweise säße Miro Wilke an diesem Montag in der Schule. Wegen der Corona-Pandemie sitzt er aber seit vielen Wochen zu Hause, gemeinsam mit Schwester Maja (4) und seinen Eltern. Und das wird wohl noch einige Wochen so bleiben. Denn noch ist unklar, wann der Siebenjährige wieder die Klasse 2a der Neckarschule in Ziegelhausen besuchen kann. Wie Miro sich den Tag zwischen Heimunterricht und Freizeit aufteilt und was er sich jetzt wünscht, das hat er der RNZ am Telefon erzählt.

Hallo Miro, wie geht es Dir in dieser ungewöhnlichen Zeit?

Also, langweilig ist mir manchmal schon, aber so richtig große Probleme habe ich eigentlich nicht.

Seit zwei Monaten gehst Du nicht mehr in die Schule. Wie läuft das bei Dir mit dem Unterricht daheim?

Wir kriegen die Aufgaben für eine Schulwoche per E-Mail und über eine eigene Internetseite für unsere Klasse. Die können wir dann bearbeiten. Dafür haben wir eine Woche Zeit.

Und klappt das gut?

Eigentlich ist es entspannter als sonst, weil du mehr Zeit hast für die Aufgaben. In der Schule sitzt du halt die paar Stunden dran und dann ist es vorbei. Ich finde es teilweise gut, weil du jederzeit eine Pause nehmen kannst, teilweise ist es aber auch schwieriger als in der Schule.

Warum?

Ich kann mich nicht so gut konzentrieren auf die Arbeit.

Weil Du zu sehr abgelenkt bist?

Nein, daran liegt es, glaube ich, nicht. Ich weiß selbst nicht so genau, warum.

Wie teilst Du Dir Deinen Tag daheim ein?

Ich mache die Schulaufgaben ab 9 oder 10 Uhr, dann den Tag über verteilt. Wenn ich eine Aufgabe nicht schaffe, versuche ich, sie am nächsten Tag zu machen. Und ich nehme mir viele Pausen.

Was machst Du in Deinen Pausen?

Da renne ich ein bisschen rum, eine halbe Stunde. Wir haben viele Sachen im Garten, eine Schaukel, Sandkasten und ein Trampolin. Ich hüpfe öfter auf dem Trampolin oder sitze auf der Schaukel.

Ist Dir auch manchmal langweilig?

Ein paar Mal am Tag habe ich Langeweile, aber da hat sich eigentlich nicht so viel verändert.

Und wo sitzt Du, wenn Du für die Schule arbeitest?

Eigentlich bin ich im Arbeitszimmer mit meinem Vater. Wenn ich Fragen habe, dann frage ich und er hilft mir dann.

Wie ist es für Dich, gar nicht mehr in die Schule zu gehen?

Manchmal ist es ein bisschen blöd, weil man die Kinder in der Klasse vermisst. Normal treffe ich meine Freunde jeden Tag auf der Straße. Die Schule fehlt mir schon.

Hältst Du denn Kontakt zu Deinen Freunden?

Wir machen Videoanrufe in WhatsApp, aber sonst sehen wir uns leider nicht.

Wenn Du Dir was wünschen dürftest, was wäre das?

Mein Wunsch wäre, dass ich mehr als nur zwei oder drei Freunde zu meinem Geburtstag einladen kann.

Du hast Geburtstag?

Ja, am 23. Mai.

Und wie würdest Du den Tag am liebsten feiern?

Eigentlich würde ich gerne einen Detektiv-Geburtstag machen. Eine Schatzsuche oder viele Rätsel. Es wäre schon schöner, das mit mehreren Freunden zu machen.

Meinst Du, Du hältst es unter diesen Bedingungen noch lange aus?

Ich halte es schon noch aus, aber so langsam will ich halt schon wieder ein paar Freunde sehen.

Hast Du eigentlich Angst vor dem Coronavirus?

Ich habe ein bisschen Angst, dass unser Opa stirbt, weil er hat eine Lungenentzündung und für ihn ist das ein großes Problem. Aber sonst habe ich keine Angst.