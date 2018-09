"Die Bahnstadt ist ein signifikanter Faktor", so ein Stadtsprecher: In dem neuen Stadtteil, hier ein Luftbild vom April, wohnen inzwischen mehr als 4000 Menschen. Aber auch auf den Konversionsflächen entstehen in den nächsten Jahren viele neue Wohnungen. Foto: Kay Sommer

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nun ist es offiziell: Erstmals knackt Heidelberg die Marke von 160.000 Einwohnern. Damit leben nun 12.000 oder 8,2 Prozent mehr Personen in der Stadt als noch im Dezember 2011. Im Landesvergleich sei dies ein überdurchschnittlicher Wert, so ein Stadtsprecher: Im selben Zeitraum sei die Einwohnerzahl Baden-Württembergs nur um 4,9 Prozent gestiegen. Stuttgart und Freiburg verzeichneten Zuwachsraten von sieben Prozent, Mannheim von 5,7 Prozent.

Grundlage für diese Berechnungen sind die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes, das den Zensus von 2011 kontinuierlich fortschreibt. "Heidelberg ist eine dynamisch wachsende Stadt", betont Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck: "Diese Entwicklung wird voraussichtlich auch in Zukunft nicht abreißen." Um für alle Altersgruppen attraktiv zu bleiben, werde die Stadt auch weiterhin viel Geld für Familien und Kinder investieren - insbesondere in die Schulen und in die Infrastruktur.

Die Entwicklung der Bahnstadt habe einen "signifikanten Anteil" an dem Anstieg, könne ihn aber allein nicht erklären, so ein Stadtsprecher. Derzeit lebten in dem neuen Stadtteil rund 4000 Menschen. "Wir führen den Zuwachs auch auf die allgemeine Anziehungskraft der Städte zurück, die seit vielen Jahren zu beobachten ist", so der Sprecher weiter. Positiv wirke sich der Neubau von neuen Wohnungen auch auf den Konversionsflächen aus. Doch das könne den derzeitigen Bedarf nicht decken.

Ein wichtiger Grund für den Einwohner-Rekord sei sicherlich auch die Attraktivität der Universität Heidelberg, sagte der Stadtsprecher. Dies lasse sich auch daran ablesen, dass viele Wissenschaftler und Studenten aus dem Ausland hierher ziehen: Während zum Stichtag am 31. Dezember 2011 noch 23.651 Nicht-Deutsche in Heidelberg lebten, sind es zum Stichtag sieben Jahre später 33.005. Der Zuzug von Flüchtlingen spielt in der Stadt hingegen nur eine sehr untergeordnete Rolle: Wegen des Registrierungszentrums in Patrick Henry Village ist Heidelberg derzeit von den Zuweisungen befreit. Und die Asylbewerber, die derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen US-Siedlung leben, werden bei den Einwohnern nicht mitgerechnet.

Letzten Endes profitiert Heidelberg von den hohen Wachstumsraten - auch finanziell: Für jeden Einwohner erhält die Stadt rund 1000 Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich.