Heidelberg. Mittlerweile laufen die Dreharbeiten für die sechste und siebte Folge von "Hotel Heidelberg" - und der Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing Mathias Schiemer (im Wagen sitzend) besuchte die fiktive Herberge, die in einer Villa am Neuenheimer Neckarufer angesiedelt ist. Im Gepäck hatte er allerhand Info-Materialien zum Heidelberg-Tourismus, die natürlich in jedem ordentlichen Hotel ausliegen müssen. Wie groß die Werbewirkung der ARD-Serie mit den Hauptdarstellern Annette Frier (2.v.r) und Christoph Maria Herbst (3.v.r.) ist, kann Schiemer nicht genau sagen, aber: "Jeder meiner Kollegen spricht mich auf die Sendung an."

In den kommenden Teilen wird es turbulent - dafür stehen die Schauspielerinnen Susanna Simon (l.) und Meike Droste, die auf der Kühlerhaube sitzen: Als Erbinnen eines Keksimperiums wollen sie das "Hotel Heidelberg" übernehmen, nachdem es in finanzielle Schieflage geraten ist. Gedreht wird noch bis Dezember in Heidelberg und in Euskirchen. hö/Foto: privat