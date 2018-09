Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Heidelberg rücken immer dann aus, wenn sich Menschen - zum Beispiel auf dem Neckar - in Gefahr befinden. Im Einsatz sind dabei auch oft die Rettungstaucher, die sich schon auf dem Weg zur Einsatzstelle im Auto umziehen müssen.

Doch weil das bisherige Einsatzfahrzeug schon 20 Jahre alt ist und nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, muss die DLRG ein neues beschaffen. Und das ist eine teure Angelegenheit: 150.000 Euro kostet ein für diese Zwecke umgebauter Kleintransporter.

Um das Geld für das neue Fahrzeug aufzubringen, sammelt die DLRG derzeit Spenden und lädt von Samstag, 20. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober, zu einem 24-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck ins Hallenbad des Olympiastützpunktes, Im Neuenheimer Feld 710, ein.

"Egal ob Sportler, Vereine, Firmen oder Familien: Jeder kann beim 24-StundenSchwimmen mitmachen", erklärt Andreas Keller, der die Veranstaltung organisiert. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, kann man rund um die Uhr ins Wasser steigen und seine Bahnen ziehen.

Jeder der mitmachen möchte, zahlt ein Startgeld von zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen fünf Euro, alle unter sieben sind frei. Für das Startgeld gibt es ein Frei-Getränk und einen Energieriegel.

Der Rest steht für das neue Taucher-Fahrzeug zur Verfügung: Insgesamt acht Einsatztaucher sind bei der Heidelberger DLRG aktiv, mindestens drei von ihnen sind nötig, um in den Einsatz gehen zu können. Im aktuellen Auto fehlt vor allem der Platz, denn alle drei Taucher müssen sich schon auf der Fahrt zum Einsatzort umziehen. "So können sie an der Einsatzstelle schnell ins Wasser gehen. Im Notfall zählt jede Sekunde", erklärt Keller.

Auf die Sekunden kommt es beim 24-Stunden-Schwimmen nicht an, hier werden die geschwommenen Bahnen am Ende zusammengerechnet. "Wir glauben, dass Interesse an so einem Langstreckenschwimmen ist da. Und da es 24-Stunden-Schwimmen im weiteren Umkreis nicht mehr gibt, wollen wir es in diesem Jahr versuchen", sagt Keller.

15 Bahnen stehen für die Schwimmer im Olympiastützpunkt zur Verfügung, die nach Leistungsklassen eingeteilt werden. Am Ende werden Ehrenpreise für den ältesten und jüngsten Teilnehmer genauso vergeben wie für die längste geschwommene Strecke in der jeweiligen Altersklasse. Außerdem gibt es eine Mannschafts- und Familienwertung.

Neben dem Schwimmen für den guten Zweck will die DLRG auch ihre Arbeit präsentieren, es wird Rettungsvorführungen geben. "Außerdem bieten wir eine Kinderbetreuung, ein Kino und Wasserspiele an", berichtet Keller. Wer über Nacht bleiben will, kann sich in der benachbarten Turnhalle auf Feldbetten ausruhen.

Info: Eine Anmeldung zum 24-Stunden-Schwimmen ist im Internet unter www.heidelberg.dlrg.de oder direkt vor Ort während der Veranstaltung möglich. Weitere Informationen per E-Mail an 24hs@heidleberg.dlrg.de