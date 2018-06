Von Timo Teufert

Heidelberg. Landwirtschaftspark der Internationalen Bauausstellung (IBA), Zeppelin-Erlebniswelt oder Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH - die Nutzungsvorschläge für das ehemalige Airfield der US-Armee sind vielfältig. Am Dienstag, 26. Juni, lädt die SPD-Fraktion um 18.30 Uhr ins Gesellschaftshaus Pfaffengrund, um ihre Vorstellungen für das Airfield zu diskutieren. Die Sozialdemokraten würden die Fläche gerne nutzen, um dort einen Stadtpark entstehen zu lassen. Was hinter der Idee steckt, erklärt Fraktionschefin Anke Schuster im Interview.

Frau Schuster, gibt es nicht schon genügend Überlegungen, was man auf dem Airfield alles machen könnte?

Ja, es gibt Überlegungen aller Art, doch sind das viele Einzelprojekte, die ein Gesamtkonzept über die Funktion des Airfields und des Geländes drumherum für die Stadtgesellschaft vermissen lassen. Diese Projekte - Zeppelin-Erlebniswelt und Betriebshof - wurden ohne Gesamtstrategie einfach nach vorne katapultiert. Dabei wird nur umgekehrt ein Schuh draus: Erst definieren, wie ein urbanes Freiflächenerlebnis auf dem Airfield geschaffen werden kann, dann prüfen, welches der Projekte noch mit einem Stadtpark kompatibel ist.

Anke Schuster (SPD). Foto: privat

Welche Funktion soll es denn Ihrer Ansicht nach haben?

Heidelberg ist eine wachsende Stadt: Bis 2020 werden wir auf 158.000 Einwohner angewachsen sein. Das ist ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zu heute. Unsere öffentlich zugänglichen Freiflächen sollen aber nach bisheriger Planung der Verwaltung stagnieren. Außer der Neckarwiese haben wir keine Grünfläche für urbane Freizeitgestaltung. Das geht so nicht! Die SPD hat deshalb schon in ihrem Kommunalwahlprogramm 2014 festgehalten, dass wir uns perspektivisch auf dem Airfield ein neues Freiflächenkonzept - Stichwort: "Stadtpark" - vorstellen können. Freiflächen, die nicht kommerziell genutzt und nicht vereinsgebunden sind, gehören für uns zur Lebensqualität in einer Stadt. Die Konversionsflächen für die dringend benötigten Wohnungen und Arbeitsplätze sind in der Entwicklung. Wir müssen uns jetzt mit der Freiflächenkonzeption beschäftigen.

Was stellen Sie sich denn unter einer solchen Freifläche vor?

Ein Angebot, das den Bedürfnissen der Menschen nach Freizeitsport aller Art, Erholung im Grünen und gemeinsamen Feiern entspricht. Wir sind noch ganz am Anfang und wollen gemeinsam mit den Bürgern diese Fläche gestalten. Deshalb nennen wir es auch "Projekt Stadtpark Airfield". Denkbar wären Parks wie in unserer Nachbarstadt Mannheim: Das Airfield ist mit 15,6 Hektar etwas kleiner als der Herzogenriedpark mit 20 Hektar und größer als der untere Luisenpark mit zehn Hektar. Ist ein Herzogenriedpark mit seinem Parksee etwas, das zu Heidelberg passt?

Was planen Sie bei Ihrer Veranstaltung?

Wir sehen unsere Veranstaltung als Auftakt zur Sensibilisierung für den Standort Airfield und wollen den Bürgern Lust machen, ihren Stadtpark zu gestalten. Dafür bieten wir drei Workshops zu den Themen "Sich erholen", "Gemeinschaft erleben" und "Sport treiben" an. Alle Teilnehmer können sich ihren Stadtpark selbst zusammenstellen. Außerdem wird der Landschaftsarchitekt Burkhard Wegener aus Köln Beispiele aus anderen Städten zeigen und Lissy Jäckl von der IBA wird den Landwirtschaftspark vorstellen.