Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Deftige Worte, scharfe Attacken und eine gehörige Portion Polemik - die Zutaten für einen traditionellen politischen Aschermittwoch. Einen ganz anderen Ansatz wählten in diesem Jahr die Politiker der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz "Die Partei". Der Heidelberger Kreisverband um den Vorsitzenden Björn Leuzinger lud am Mittwochabend zum "politischen Valentinstag" in die Altstadt-Kneipe Karl ein.

",Die Partei’ steht für die Liebe, Sachen in süßen Herzchenverpackungen und das pralle Leben", sagt Leuzinger. Der 28-Jährige trat bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr als Heidelberger Spitzenkandidat für die "Partei" an, weiß laut eigener Aussage selbst nicht, wie er es überhaupt zum Vorsitzenden gebracht hat. Ist ja auch egal. Denn um Politik im eigentlichen Sinne geht es Leuzinger und seinen Kollegen nicht. Stattdessen liest man auf ihren Wahlplakaten Sprüche wie: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne süße Tiere streicheln", "Zeit für noch mehr Gerechtigkeit" oder "Inhalte überwinden".

Inhalte überwinden die Spaßpolitiker auch an diesem Abend ohne große Anstrengung. Das Licht ist gedimmt, Herzchenballons hängen an den Wänden, auf den Rundtischen stehen Teelichter. Leuzinger, die eine Hand immer am Bierkrug, reicht erst mal ein Silbertablett herum. Nennt sich "Speed-Dating". Meint: zusammengerollte Geldscheine, weißes Pulver, ab durch die Nase damit. Simon Schäfer, 25 Jahre alt und "Partei"-Mitglied, macht den Anfang und genehmigt sich eine Prise. "Kribbelt ganz schön", sagt er. Schmerzt aber nicht. Ist ja nur Ahoj-Brause.

Statt Waldmeister gibt es für Martin Keller Piña Colada. Der 48-Jährige sitzt seit neun Jahren im Bundesvorstand, gehört der Partei seit 13 Jahren an. "Ich bin damit dreizehn Mal so kompetent wie Martin Schulz", sagt er. Und das, obwohl er in all der Zeit eigentlich nichts geschafft habe. Aber wie es nun mal so ist bei der selbst ernannten "Qualitätspartei": "Wir nehmen jeden Schwachkopf auf." Das habe einst schon der Bundesvorsitzende Martin Sonneborn versprochen. "Die Tür steht also auch Martin Schulz offen", sagt Keller. Ob mit oder ohne Schulz - geht es nach Leuzinger, soll die Verkehrsproblematik in Heidelberg schon bald gelöst werden. "Unser Ziel ist es, den Flughafen BER im Pfaffengrund zu eröffnen und den Zeppelinverkehr im Neuenheimer Feld einzuführen."

Ohne die viel zitierte "Basis" lassen sich solch hehre Ziele natürlich nicht erreichen. Deshalb wurde am politischen Valentinstag ein eigenes Format ins Leben gerufen: "Trinker fragen - Politiker antworten". Was etwa für all die Singles da draußen getan werde, möchte einer der Besucher wissen. "Wir wollen ein Masturbationsgeld einführen, um jedem, der darauf angewiesen ist, eine einjährige Youporn-Mitgliedschaft zu finanzieren." Und der soziale Zusammenhalt? Der, meint ein anderer Kneipengast, werde dadurch gefährdet, dass es sich nur noch reiche Menschen leisten könnten, zu trinken. "Stimmt", sagt Schäfer. "Deswegen fordern wir die Bierpreisbremse - und setzen uns dafür ein, dass Du richtig viel trinken kannst."

Bis es so weit ist, kann es noch ein bisschen dauern. "Aber spätestens in 120 Jahren", verspricht Keller, "haben wir die Kanzlerschaft."