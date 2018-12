Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Für Thomas Morr war es ein Ausflug zurück in die Kindheit. Durch knöchelhohes Laub, rutschige Abhänge hinauf und hinab führte sein Weg zur sogenannten Teufelsleiter, tief im Heidelberger Stadtwald. Fast 50 Jahre war Morr nicht mehr dort: "Seit meiner ,Spielzeit’, die wohl etwa mit 14 Jahren endete", schmunzelt der 63-jährige Heidelberger.

Ein Aufruf der RNZ weckte in ihm wieder die Erinnerung an die Spielstätte seiner Kindheit: Ein Leser hatte sich an die RNZ gewandt und von der rund zehn Meter hohen, gemauerten Rampe berichtet. Ob die noch existiere oder vielleicht den Baumaßnahmen am Gaisbergtunnel zum Opfer gefallen sei, erinnere er allerdings nicht mehr.

Auch die Stadt war auf Nachfrage der RNZ ratlos. Doch Morr erinnerte sich: "Als ich davon gelesen habe, habe ich mich gleich auf den Weg gemacht", sagt er. Er fand die Teufelsleiter auf Anhieb wieder und schoss gleich ein paar Bilder für seinen Bruder: "Er hat sie sofort erkannt", sagt der 63-Jährige und lacht. Es ist jetzt das zweite Mal, dass er sich auf den Weg macht. Diesmal, um der RNZ die Teufelsleiter zu zeigen.

Thomas Morr. Foto: Alex

Morr sei mit seinem Bruder unweit des Stadtwalds, in der Friedrich-Ebert-Anlage 48, aufgewachsen, erzählt er und zeigt vom Riesensteinweg hinunter in Richtung Altstadt. Wo heute die Autos auf der Anlage Richtung Osten fahren, war damals noch die Bahnlinie, erzählt Morr weiter. "Die war allerdings stillgelegt, seitdem der Bahnhof 1955 versetzt wurde." Morr wurde im gleichen Jahr geboren und erlebte die Bahnstrecke nie mit ratternden Zügen: "Das war für uns einfach noch ein schöner Spielplatz zusätzlich", schmunzelt Thomas Morr, während er weiter den Berg hinauf geht.

Wann er die Teufelsleiter denn das erste Mal gesehen habe? Morr schüttelt den Kopf. Er wisse es nicht mehr, "ich war aber mindestens 11 oder 12 Jahre alt. Meine Mutter hat mich erst spät alleine aus dem Haus gelassen", erzählt Morr. Wenn sie gewusst hätte, was die Jungen da oben treiben, hätte sie wahrscheinlich noch länger gewartet: "Wir sind die Teufelsleiter hochgeklettert und dann oben nach links auf den Fels gesprungen. Meine Eltern wussten nichts davon."

Ahnungslos in Bezug auf die Teufelsleiter sind heute auch Forst- und Vermessungsamt. Selbst auf alten Karten sei das Bauwerk nicht zu finden, heißt es. Neben Morr erinnerten sich allerdings auch andere Leser an die Teufelsleiter und erzählten aus ihrer Kindheit. Mal heißt sie da auch "Hexenleiter". Doch Morr zuckt mit den Schultern: "Uns war sie immer nur als Teufelsleiter bekannt." Entdeckt hatte er das kuriose Mauerwerk allerdings nicht allein: "Ein Kind aus der Nachbarschaft hat uns mal dorthin geführt", erinnert er sich.

Und so führte Morr auch die RNZ zur Teufelsleiter, an der über die Zeit hinweg sicher schon Tausende auf ihren Wanderungen ganz nah vorbeiliefen: Schließlich ist, wer vor dem Riesenstein steht, nur einige Meter von der Teufelsleiter entfernt. Sie "lehnt" am Hang direkt darunter, ist von oben allerdings nicht zu erkennen. Morr geht beim Ausflug mit der RNZ voraus und bahnt sich den Weg durchs Laub, hangelt sich an Ästen und Wurzeln den rutschigen Abhang herunter und steht dann stolz und eine ganze Weile still vor dem mittlerweile zugewucherten Mauerwerk.

Darauf angesprochen, dass ein Leser berichtete, in einem der oberen Steine sei sogar "Teufelsleiter" zu lesen, wird Morr neugierig und wagt sich nach einem halben Jahrhundert wieder an das Bauwerk heran. "Ich kann mich nicht daran erinnern", sagt er noch, will es nun aber mit eigenen Augen sehen. Stufe für Stufe erklimmt der 63-Jährige schließlich die Teufelsleiter, prüft im dichten Efeu immer wieder den Halt, tritt sicherheitshalber noch einmal nach. "Nein, hier oben ist nichts", ruft er dann ein wenig enttäuscht hinunter, nachdem er mit seinen Handschuhen den Efeu an verschiedenen Stellen zur Seite geschoben hat.

Auch hinunter kommt Morr heile, und scheint mittlerweile nur noch zu lächeln. Er schaut sich noch einmal die Steine an: "Ja, hier ist auch Mörtel dazwischen", sagt er. Die Teufelsleiter wurde zweifellos von Menschenhand erbaut. "Welchen Sinn sie hat, hat sich uns allerdings nie erschlossen", sagt Morr. Vielleicht sollte das Bauwerk dazu dienen, die Wand abzustützen, vielleicht hatte sie einen ganz anderen Zweck. Sie war zumindest schon immer da, soweit sich die Leser zurückerinnern können.

Auch über der Teufelsleiter gibt es ein Plateau, das scheinbar von Menschenhand angelegt wurde, darunter ebenfalls eine recht ebene Fläche. Was es damit auf sich hat, kommt vielleicht nie mehr ans Tageslicht. Für Morr ist das jetzt aber nicht wichtig: "Es hat wirklich Spaß gemacht", sagt er lächelnd, als er wieder an der Friedrich-Ebert-Anlage steht.