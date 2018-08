Heidelberg. (RNZ) Wenn einige der besten Radler der Welt bei der vierten und letzten Etappe der Deutschland-Tour am Sonntag von Lorsch nach Stuttgart flitzen, statten sie auch Heidelberg einen - allerdings sehr kurzen - Besuch ab. Alles, was Heidelberger Radsport-Fans wissen müssen:

Wann kommen sie wo vorbei? An der Bergwertung in Wilhelmsfeld werden die Radprofis gegen 12.50 Uhr erwartet. Von dort geht es über Peterstal weiter nach Ziegelhausen - über die Wilhelmsfelder und die Peterstaler Straße. Im Herzen Ziegelhausens kommen die Athleten gegen 12.55 Uhr vorbei. Anschließend führt die Strecke entlang der Landesstraße 534 in Richtung Osten nach Kleingemünd und über die Friedensbrücke nach Neckargemünd. Zuschauer können das Rennen überall am Straßenrand verfolgen.

Gibt es ein Begleitprogramm? Ja, die Stadt sorgt auf dem Ebert-Platz in Ziegelhausen - an der Kreuzung In der Neckarhelle/Peterstaler Straße - für ein Bühnenprogramm. Die vierte und letzte Etappe der Deutschlandtour führt die deutschen und internationalen Top-Radfahrer durch das Stadtgebiet. Das Programm beginnt bereits um 11 Uhr und soll bis etwa 15.30 Uhr andauern. Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, der sich für so ziemlich alle Sportarten begeistern kann, ist dabei.

Auf der Bühne gibt es nicht nur Informationen rund um die Deutschlandtour, sondern auch Interviews mit "prominenten Gästen", wie die Stadt in einer Pressemitteilung geheimnisvoll ankündigt. Zudem spielen die "Heidelberger Blasmusikanten" und die "Kinder- und Jugendzirkusschule Heidelberg" unter der Leitung von Artist Peter Böhme präsentiert eine Einrad-Show. Die Heidelberger Brauerei, unterstützt durch die Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft, hält Erfrischungen bereit.

Welche Straßen sind gesperrt? Von etwa 12 bis 13.30 Uhr ist die Radstrecke in Heidelberg gesperrt. Das betrifft die L596, die Wilhelmsfelder Straße, die Peterstaler Straße, Ziegelhausen-Mitte und die L534. Umleitungen werden ausgeschildert.

Und wie kommt man hin? Am besten, man nimmt den Bus: Allerdings fahren die Linien 33, 34 und 35 in der Zeit zwischen 12.30 und 13.30 Uhr Umwege und bedienen verschiedene Haltestellen nicht. In der Wilhelmsfelder und Peterstaler Straße werden zeitweise Parkverbote gelten. Es lohnt sich also, rechtzeitig vor Ort zu sein.