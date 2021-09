Von Denis Schnur

Heidelberg. Karl A. Lamers (CDU), Lothar Binding (SPD) und Franziska Brantner (Grüne): Drei Abgeordnete vertreten den Wahlkreis Heidelberg aktuell im Bundestag. Wie viele es nach der Bundestagswahl sein werden, ist schwer vorherzusagen. Denn ob – abgesehen vom Gewinner des Direktmandats – weitere Kandidaten nach Berlin ziehen, hängt von mehreren Faktoren ab. Je nachdem, wie die Heidelberger und die Baden-Württemberger wählen, schaffen es zwischen zwei und vier Abgeordnete aus dem Wahlkreis ins Parlament. Ein Überblick:

Franziska Brantner. Foto: Rothe

> Franziska Brantner (Grüne): Die Grünen-Politikerin ist die einzige amtierende Abgeordnete, die nochmal antritt – und sie wird mit Sicherheit erneut in den Bundestag einziehen. Zum einen hat sie Chancen auf das Direktmandat. 2017 erhielt Brantner zwar nur 16,7 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis. Damals waren ihre Konkurrenten jedoch die beiden politischen Schwergewichte Lamers (CDU) und Binding (SPD), die sich beide nicht mehr um ein Mandat bewerben. Zudem haben die Grünen seitdem bei allen Wahlen in Heidelberg stark zugelegt. Vor allem steht Brantner aber auf Platz eins der Landesliste ihrer Partei. Wenn sie also den Wahlkreis nicht direkt gewinnt, zieht sie über die Liste in den Bundestag ein. Dies wäre nämlich nur dann nicht der Fall, wenn die Grünen in Baden-Württemberg sehr viele Wahlkreise direkt gewinnen und zugleich deutlich weniger Zweitstimmen einfahren, als die Umfragen aktuell erwarten lassen. Zum Vergleich: 2017 erhielten die Grünen landesweit 13,4 Prozent der Zweitstimmen, damit kamen 13 Grüne über die Landesliste ins Parlament. Umfragen und Landtagswahlergebnisse legen nun nahe, dass es dieses Jahr sogar noch einmal deutlich mehr werden.

Alexander Föhr. Foto: Alex

> Alexander Föhr (CDU): Bei dem CDU’ler ist die Prognose schwierig. Föhr steht zwar auf einem guten sechsten Platz der Landesliste seiner Partei – doch bei vergangenen Wahlen spielte diese keine Rolle. Denn die CDU erhält in Baden-Württemberg regelmäßig mehr Direktmandate als ihr nach Zweitstimmen Sitze zustehen. Damit Föhr nach Berlin darf, müsste er daher wohl das Direktmandat holen. Sein Vorgänger Lamers hatte das bei den letzten vier Wahlen geschafft, vor vier Jahren bekam er 32,7 Prozent der Erststimmen. Seitdem ist die Union in Umfragen jedoch gefallen – und Föhr ist weniger bekannt als Lamers. Die Analysefirma Election attestiert ihm ebenfalls geringe Chancen auf das Direktmandat. Über die Liste käme Föhr jedoch nur ins Parlament, wenn die CDU im Ländle viel weniger Wahlkreise gewinnt als üblich – aber trotzdem viele Zweitstimmen erhält.

Elisabeth Krämer. Foto: Hentschel

> Elisabeth Krämer (SPD): Die Sozialdemokraten stehen in den Umfragen gut da. So gut, dass Election prognostiziert, dass deren Kandidatin das Direktmandat im Wahlkreis holt. Das wäre jedoch recht überraschend: Krämers prominenter Vorgänger Lothar Binding holte zuletzt 26 Prozent der Erststimmen, Krämer ist im Vergleich zu Brantner und Föhr jedoch ein unbeschriebenes Blatt. Und über die Liste hat sie kaum eine Chance auf den Einzug in den Bundestag: Die 28-Jährige musste sich nämlich mit Listenplatz 27 begnügen. Die SPD im Land müsste also im Vergleich zu 2017 massiv zulegen. Damals konnte sie mit 16,4 Prozent der Zweitstimmen 16 Vertreter aus Baden-Württemberg nach Berlin schicken. Diesen Anteil müsste die Partei wohl auf mindestens 25 Prozent hochschrauben, damit Krämer eine Chance hätte. Diesen Wert attestieren ihr die Umfragen derzeit zwar bundesweit – die Ergebnisse der SPD im Land lagen in den vergangenen Jahren jedoch stets unter dem Bundesschnitt.

Dennis Nusser. Foto: Rothe

> Dennis Nusser (FDP): Der junge liberale Kandidat hat seine Chancen auf das Direktmandat gegenüber der RNZ selbst auf "sehr nahe bei Null" beziffert. 2017 war er schon einmal angetreten und holte 6,6 Prozent. Auch über die Liste ist sein Einzug ins Parlament unwahrscheinlich. Nusser steht auf Platz 22 und bei der Wahl 2017 konnte die Südwest-FDP mit 12,7 Prozent der Zweitstimmen nur zwölf Abgeordnete ins Parlament entsenden. Die Liberalen müssten ihr Ergebnis also deutlich steigern, damit er eine Chance hat – und zwar noch viel deutlicher als es ihr die Umfragen derzeit attestieren.

Zara Kızıltas. Foto: Rothe

> Zara Kızıltas (Die Linke): Auch die jüngste Kandidatin wird das Direktmandat sicher nicht gewinnen. Sie hat jedoch die Chance, über die Landesliste in den Bundestag zu kommen. Dort steht sie nämlich auf dem siebten Platz – und die baden-württembergische Linke stellt derzeit sechs Abgeordnete. Dazu hatten 6,4 Prozent der Zweitstimmen gereicht. Wenn die Partei das Ergebnis im Land – entgegen aktueller Umfragewerte – zumindest halten kann und zudem mehr Ausgleichsmandate erhält als 2017, könnte es Kızıltas ins Parlament schaffen.

Malte Kaufmann. Foto: Kreutzer

> Malte Kaufmann (AfD): Der Rechtspopulist darf sich keine Hoffnung auf das Direktmandat machen – aber sehr wohl auf den Einzug über die Landesliste. Dort steht er nämlich auf Platz sieben. 2017 hätte das locker für den Sprung ins Parlament gereicht – damals zogen bei einem Zweitstimmenergebnis von landesweit 12,2 Prozent elf AfD’ler aus Baden-Württemberg in den Bundestag. Kaufmann würde wohl nur dann den Einzug verfehlen, wenn sich der Stimmenanteil der Rechtspopulisten im Land ungefähr halbieren würde.

Zwei Wege führen nach Berlin

> Das Direktmandat: Einen Vertreter entsendet jeder Wahlkreis definitiv nach Berlin in den Bundestag. Mit der Erststimme entscheiden die Bürger, wer sich das Direktmandat sichert. Eine Prognose, wer das sein wird, ist jedoch extrem schwierig: Schaut man auf die Umfragen und wie die Bürger bei der Landtagswahl abgestimmt haben, scheint es auf einen Zweikampf zwischen Franziska Brantner (Grüne) und Alexander Föhr (CDU) hinauszulaufen. Die Analysefirma Election, die bei vergangenen Wahlen 93 Prozent aller Wahlkreise richtig voraussagte, sieht dagegen die besten Chancen bei Elisabeth Krämer (SPD).

> Die Listenplätze: Die meisten Parlamentarier ziehen aber ohnehin über die Landesliste ihrer Partei ein. Wie vielen Heidelberger Kandidaten das gelingen wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Erste ist das Zweitstimmenergebnis der Partei im Land: Dieses entscheidet darüber, wie viele Abgeordnete die jeweilige Landespartei nach Berlin schicken kann. Ob der Heidelberger Kandidat zum Zug kommt, hängt von seinem Listenplatz ab. Doch selbst eine gute Platzierung garantiert den Einzug nicht. Wenn eine Partei nämlich mehr Direktmandate im Land gewinnt, als ihr nach den Zweitstimmen Plätze zustehen, greift die Liste überhaupt nicht. Da der Bundestag nach dieser Wahl jedoch vermutlich so groß sein wird wie nie, dürften gerade kleinere Parteien viele Ausgleichsmandate erhalten – sodass dort mehr Plätze von den Landeslisten greifen. (dns)