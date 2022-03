Das Deutsche Krebsforschungszentrum im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: Alfred Gerold

Heidelberg. (RNZ) Die Heidelberger Krebsforschung ist deutschlandweit führend. Das belegen die regelmäßigen Auszeichnungen mit dem Deutschen Krebspreis. Seit 2013 und damit seit zehn Jahren erhielt stets mindestens ein Heidelberger eine der jährlich in drei Kategorien vergebene Auszeichnung für herausragende Arbeiten.

2022 sind gleich zwei der drei Preisträger aus Heidelberg: Mathias Heikenwälder vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) erhält den Preis in der Kategorie experimentelle Forschung. Der 45-Jährige hat unter anderem gezeigt, wie Entzündungen die Entstehung von Leberkrebs fördern.

Sein Kollege Frank Winkler bekommt die Auszeichnung in der Sparte Translationale Forschung für seine Arbeiten zu Hirntumoren, die auch Ansätze für wirksamere Therapien dieser aggressiven Tumoren bieten. Der 50-Jährige ist geschäftsführender Oberarzt der Neurologischen Universitätsklinik und leitet die Arbeitsgruppe in der Klinischen Kooperationseinheit Neuroonkologie am DKFZ.

Der Preis der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebsstiftung wird seit 1986 vergeben und zählt zu den höchsten Auszeichnungen in der Onkologie. Jede der drei Kategorien ist mit einem Preisgeld von 22.500 Euro dotiert. Der dritte Preisträger dieses Jahr ist Salah-Eddin Al-Batran aus Frankfurt in der Kategorie "Klinische Forschung".