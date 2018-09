Am Sonntag rasten die Radprofis bei der letzten Etappe der Deutschland-Tour durch Ziegelhausen - und am Straßenrand jubelten die Heidelberger. Foto: Rothe

Von Arnd Janssen

Heidelberg. Mit Geschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometern rollen die Radfahrer durch Ziegelhausen. In der Ortsmitte müssen sie zwei 90-Grad-Kurven passieren - aber das ist noch lange kein Grund, stark abzubremsen. Deshalb müssen die Zuschauer am Wegesrand schnell ihre Köpfe drehen, um wenigstens einen kurzen Blick auf die Radprofis zu erhaschen.

Sonntag, kurz nach 13 Uhr: Die rasanten Teilnehmer der Deutschland-Tour kommen bei der vierten und letzten Etappe des Radrennens auch in Ziegelhausen vorbei. Tatsächlich stehen rund 200 Heidelberger am Straßenrand, um die Radler anzufeuern.

"Heidelberg Marketing" hat im Ortskern ganz kurzfristig noch ein kleines Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Und das ist auch gut so, denn nach rund 30 Sekunden ist das Hauptfahrerfeld auch schon vorbeigerauscht.

Zunächst rasen zwei Ausreißer vorbei - so schnell, dass manche Zuschauer sie fast verpassen. Aber als der Übertragungshubschrauber des Fernsehens dann dicht über Ziegelhausen kreist, reißen viele vergnügt ihre Arme hoch und winken nach oben. Viele sind "nur" aus Neugierde da und wissen über Radsport gar nicht so viel - aber die Stimmung ist richtig gut. Den größten Jubel gibt es, als der allerletzte, etwas abgehängte Rennfahrer das Nadelöhr in der Kurve passiert und sich vom Applaus der Zuschauer noch mal nach vorne peitschen lässt.

Mit Bierwagen, Bratwurststand und stimmungsvoller Musik von den Blasmusikanten der Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft kommt rund um das Radsportereignis echte Volksfest-Atmosphäre auf. Der Ziegelhäuser Lorenz Meyer freut sich über den "Haufen Leute, die gekommen sind". Meyer ist Radsportfan und denkt gleich mal weiter: "Das ist heute hier schon gut für Ziegelhausen. Aber ein Traum wäre natürlich Heidelberg als Etappenort der Deutschland-Tour."

Auch Sportkreis-Chef Gerhard Schäfer, OB Eckart Würzner und MLP-Gründer Manfred Lautenschläger (v.l.) schauten zu. Foto: Rothe

Das würde auch Oberbürgermeister Eckart Würzner gefallen, der selbst in Ziegelhausen wohnt. In voller Radmontur ist er gekommen - und sagt: "Wir wollen Heidelberg weiter oben auf der Radsportagenda platzieren." Er hofft, seine Stadt künftig noch fester in die Deutschland-Tour einbinden zu können. "Der erste Schritt wäre, Etappenziel zu sein." Dafür will er sich einsetzen. Und er träumt schon weiter: Vielleicht könne irgendwann sogar die Tour de France in Heidelberg vorbeischauen.

Sportkreis-Chef Gerhard Schäfer malt sich unterdessen aus, wie eine Deutschland-Tour-Etappe nach Heidelberg aussehen könnte: "Eine klassische Bergankunft auf dem Königstuhl wäre denkbar. Die Infrastruktur ist dort oben sehr gut geeignet und würde die Verkehrsbehinderungen aus dem Zentrum raushalten."