Der südkoreanische Opernsänger Young Kyoung Won, 46, lebt seit fast 20 Jahren in Heidelberg. Sein Sohn Isaac (20) ist in Deutschland aufgewachsen. Foto: Bühler

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Wenn heute die deutsche Nationalelf gegen Südkorea antritt, wird Young Kyoung Won nicht - wie üblich - im Deutschlandtrikot mit seinem Sohn vor dem Fernseher sitzen: "Die ersten 80 Minuten werde ich für Südkorea sein. Dann liegt Deutschland wahrscheinlich mit 3:0 in Führung und ich werde ihnen applaudieren", lacht der 46-Jährige. Won lebt seit 18 Jahren in Heidelberg, doch ganz kann er seine Heimat Südkorea noch nicht aufgeben. Schließlich wohnen nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Frau mit der gemeinsamen Tochter dort.

Wons Sohn Isaac dagegen hängt nicht mehr an der Heimat seiner Eltern. Nachdem sein Vater 1996 nach dem Studium als Opernsänger nach Italien ging, um dort weiter zu studieren, wurde Isaac 1998 in Florenz geboren. Ein Zurück gab es für den damals 27-jährigen Won nicht: "Es gab eine Finanzkrise in Südkorea. Die Baufirma meines Vaters ging bankrott und ich musste meine Brötchen selbst verdienen", erinnert er sich. Die Lage für Opernsänger in Südkorea war schlecht: "Nirgendwo gab es feste Engagements", erzählt Won. Und auch in Italien konnte er nicht Fuß fassen. Ein Freund aus Deutschland riet ihm, es hier zu probieren. Aus dem Vorsingen wurde eine Festanstellung am Heidelberger Theater - und Won kam mit Kind und Kegel im Februar 2000 hierher.

"Mein Deutsch habe ich beim Bier trinken gelernt", lacht Won. Dass er so nicht die schnellsten Fortschritte machte, bemerkten auch seine Kinder: "Wenn ich ihnen deutsche Märchen vorgelesen habe, haben sie sich immer zugeflüstert: ‚Hast du das verstanden? Papa spricht so komisch‘", sagt der 46-Jährige lachend. Auch heute noch greift ihm Isaac hier und da unter die Arme, wenn seinem Vater ein Wort nicht einfällt. Dabei drohte selbst er sein Deutsch zu vergessen, als er 2011 mit der Mutter nach Südkorea zog, die dort eine Stelle an der Universität bekam. "Bei meinen Arbeitszeiten konnte ich mich nicht um zwei kleine Kinder kümmern", erklärt sein Vater.

"Ich habe mich in Korea einfach nicht wohlgefühlt", erzählt Isaac Won. "Wenn ich unter Koreanern bin, dann fühle ich mich als Ausländer. So fühle ich mich in Deutschland auch, aber hier kann ich es bleiben und mich wohlfühlen." Sein Deutsch hat der 20-Jährige auch in Korea gepflegt, "denn Deutschland war immer in meinem Herzen", lächelt er. Zwar würde er sich über einen Sieg der Deutschen freuen, aber Fußball ist nicht seine große Liebe. Viel leidenschaftlicher wirkt Isaac, wenn er breit grinsend von seinen Lieblingsgerichten erzählt: Haxe und Spätzle. Dabei hatte seine Mutter die Kinder schon hier anfangs nur koreanisch bekocht. Als die Sprache auf das Thema kommt, muss sein Vater lachen: "Wenn es im Kindergarten Essen gab, dann hat er immer gerufen ‚Mehr! Mehr!‘ Ich habe mich wirklich geschämt."

Seit Anfang des Jahres ist Isaac Won wieder in Deutschland, um bald Bildende Kunst in Frankfurt zu studieren. Dass die beiden jahrelang durch einen elfstündigen Flug getrennt waren, merkt man dem Vater-Sohn-Gespann nicht an. Doch Isaac Won erzählt von der Zeit, die ihm wenig Freude bereitet hat. "Die Schule beginnt um acht Uhr, um 16 Uhr gibt es Essen und um 23 Uhr holen die Eltern ihre Kinder ab - das war plötzlich alles zu viel." Der 20-Jährige rebellierte, fuhr nach dem Essen zu einem Freund und haute sich aufs Ohr: "Fünf Stunden Schlaf waren einfach zu wenig", schmunzelt er. Der Druck ist enorm. Die Statistik zur Suizidrate unter Jugendlichen wirft ein Schlaglicht darauf: "Sie ist weltweit Nummer eins", sagt Isaac traurig.

Doch Isaac hatte Erfolg in der Schule, machte sein Abitur und kam zurück nach Deutschland. Sein Vater unterstützt ihn bei seinem Studienwunsch. Bei ihm selbst war das noch ganz anders: "Zwei Jahre habe ich heimlich Unterricht genommen", erzählt der 46-Jährige. Sein Vater, der Bauunternehmer, sollte nicht wissen, dass sein Sohn eine brotlose Kunst studieren wollte. Seine Mutter organisierte alles, bis Won schließlich an der renommiertesten Universität angenommen wurde: "Dann ist es in Ordnung, dann kannst du weiter machen", habe ihm sein Vater damals gesagt.

Isaac kann sich der Unterstützung seiner Eltern sicher sein: "Er soll frei denken, das ist am wichtigsten", lächelt sein Vater. Schon früh fiel ihm auf, dass Isaac ein besonderes Verhältnis zur Natur hat: "Da hat er als kleines Kind eine Stunde lang Insekten angeschaut und ich dachte ‚Ohje, jetzt hat er ADHS oder so etwas‘", lacht Won.

Wenn Isaac Won seine Aufnahmeprüfung nächsten Monat besteht, möchte er zu Semesterbeginn im Oktober eine eigene Wohnung in Frankfurt beziehen. Sein Vater hat schon Besuche geplant. "Einmal die Woche", strahlt er. "Zu viel", flüstert sein Sohn. Denn sein Papa ist auch so bei ihm: "Für mich ist mein Vater gerade der Größte in meinem Herzen", lächelt Isaac Won.