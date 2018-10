Von Werner Popanda

Heidelberg. Wo trifft man sich, wenn dem Oberbürgermeister Eckart Würzner gezeigt werden soll, wie stark befahren und marode eine Straße ist? Natürlich am besten direkt an besagter Straße. Im Falle der Henkel-Teroson-Straße, an die das Stadtoberhaupt im Zuge der Aktion "HolDenOberbürgermeister" von SPD-Stadtrat Mathias Michalski geholt worden war, hatte das einen Nach- und einen Vorteil.

Letzterer bestand darin, dass der OB, die Mitarbeiter von Verkehrsmanagement und Wirtschaftsförderung der Stadt, Michalski, SPD-Bezirksbeirat Emmerich Martin und Jürgen Däuber, der Standortleiter des Henkel-Teroson-Werkes im Pfaffengrund, zu direkten Augen- und Ohrenzeugen dafür wurden, wie es um die Henkel-Teroson-Straße steht.

Und das war auf der anderen Seite auch der Nachteil: Denn da ständig Pkw und vor allem Lkw mit teilweise hoher Geschwindigkeit über die demolierte Straße düsten, war es entsprechend laut. Folglich musste man nah beieinanderstehen, um mitzubekommen, was zum Thema "Straßenzustand in Heidelberg am Beispiel Pfaffengrund - was passiert nach der Umgehungsstraße?" gesagt wurde.

Unter anderem war von Michalski zu erfahren, dass die Henkel-Teroson-Straße schon vor den Baumaßnahmen kaputt gewesen sei. Mit Baumaßnahmen meinte er etwa die Arbeiten rund um den Heidelberger Hauptbahnhof und die Sperrungen in der Innenstadt. Im Zuge dieser Bautätigkeit habe die Verkehrsbehörde Umleitungen durch den Pfaffengrund eingeleitet. Was den Stadtrat daran stört, ist vor allem, dass diese "Umgehungsstraßen teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind". Dies gelte sowohl für den Baumschulenweg und den Kurpfalzring als auch für die Henkel-Teroson-Straße und Teile des Diebsweges.

Das Hauptproblem bestehe darin, dass nach Abschluss der Bauarbeiten inklusive des Neubaus der Brücke zwischen Pfaffengrund und Eppelheim keine Mittel im städtischen Haushalt eingeplant seien, um die Folgen der Umgehungsstraßenphase zu beheben. "Wir sind keine Träumer", hielt Michalski fest, "wir wissen um die Warteliste, aber hier entsteht eine besondere Situation."

Zuvor hatte Däuber in Sachen sichere Radwege berichtet, dass einer seiner fahrradfahrenden Mitarbeiter auf der Straße einen Unfall gehabt habe und neun Monate lang krankgeschrieben gewesen sei. Zurückzuführen ist dies nach seinen Worten auf die "sehr maroden Straßen und Radwege" rund um das von ihm geleitete Werk.

Hinzu komme, dass sich die Brücke vom Pfaffengrund in Richtung Wieblingen mehr und mehr zum Nadelöhr entwickle, denn hier träfen Fußgänger, Radler, Pkw und Lkw zuhauf aufeinander. Obendrein machte Däuber darauf aufmerksam, dass sich das Aufkommen aufgrund des geplanten neuen Möbelmarktes weiter erhöhen werde. In der Summe, prognostizierte er, werde die "Verkehrssituation hier noch schlimmer", und zwar deswegen, weil die Henkel-Teroson-Straße den "Verkehr nicht mehr fassen kann". Dem Werksleiter ist außerdem wichtig, dass für die ABB-Mitarbeiter am Kurpfalzring endlich ein Fußgängerüberweg eingerichtet wird.

Michalskis Plädoyer dafür, die Henkel-Teroson-Straße "im Nachhinein wieder zu einer normalen Straße" werden zu lassen, nahm der OB zum Anlass, von einem "pragmatischen Weg" zu sprechen, den die Stadt gehen müsse. Denn diese habe "nicht das finanzielle Vermögen, alles schnell zu machen". "Wir sollten", so das oberbürgermeisterliche Fazit, "unsere Prioritätenliste beibehalten." Damit eng verbunden sei der Fakt, dass die Stadt für die Substanzerhaltung keinerlei Unterstützung erhalte und daher die "wirklichen Brennpunkte unter die Lupe nehmen" müsse. Nicht komplett ausschließen wollte Würzner jedoch ein "Nachsteuern bei einzelnen Streckenabschnitten". Denn eines sei ihm durchaus bewusst: "Wenn wir Umgehungsverkehr schaffen, gibt das der Straße den Rest."