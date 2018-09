Mit seinem "Heidelblock" will Kai Barth die Energiewende in der Stadt vorantreiben - und Solarzellen auf Schuldächer stellen. Verkauft wird er ab der kommenden Woche. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Mal ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten: Das hatte sich Kai Barth ursprünglich vorgenommen. Also hat er im Kleinen bei sich selbst angefangen - und Dinge im Alltag geändert, etwa Plastiktüten beim Einkaufen weggelassen. Doch damit war es für Barth noch lange nicht getan. Er wollte größer denken, ganz Heidelberg miteinbeziehen. Und deshalb wartet er jetzt mit einem neuen Projekt auf: dem "Heidelblock".

Vom Prinzip her ähnelt der dem "Schlemmerblock". Einer der entscheidenden Unterschiede: Ein großer Teil der Einnahmen aus dem Verkauf des Blocks wird in nachhaltige Projekte reinvestiert, genauer: in Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern von Kindergärten, Schulen oder auch Vereinen in Heidelberg. "Die erste wird auf dem Kindergarten Pusteblume in Rohrbach entstehen", erklärt Barth. Und das voraussichtlich schon im Frühjahr kommenden Jahres.

Das sagt Barth, bevor er überhaupt einen einzigen "Heidelblock" verkauft hat. Doch der 29-Jährige ist überzeugt von seinem Projekt. Genau wie die städtische Tourismusgesellschaft Heidelberg-Marketing. Deshalb unterstützt sie den Block, Geschäftsführer Mathias Schiemer erklärt: "Das ist eine gute Sache. Da machen wir gerne mit."

Seit gut eineinhalb Jahren arbeitet Kai Barth immer mal wieder an seinem Projekt. "Ich habe vor allem eines getan: telefoniert." Schließlich brauchte er auch Geschäfte, Restaurants, Institutionen oder gar Vereine, die seine Idee ebenso sympathisch finden wie Mathias Schiemer. Und die hat er gefunden: Mit dabei ist etwa "Vierling" in der Theaterstraße, das "Goods House" - ein Kaufhaus für grünes Design - in der Hauptstraße oder auch der Hofladen Schlicksupp im Handschuhsheimer Feld. "Die Angebote müssen ja auch konzeptionell zur Grundidee passen", so Barth. Und deshalb hat er vor allem diejenigen Restaurants oder Läden angefragt, "von denen ich weiß, dass sie Wert auf Nachhaltigkeit legen". Denn auch das sollen die Gutscheine bewirken: "Sie sollen Gelegenheiten aufzeigen, wie man sich im Alltag nachhaltiger verhalten kann", erklärt Barth. Und so sind etwa auch zwei Weltläden aus Heidelberg dabei, "Annas Unverpacktes" aus Neuenheim - und in der Linde in Rohrbach gibt es einen Aperitif gratis, wenn man ein vegetarisches Gericht bestellt.

Doch im "Heidelblock" geht es nicht nur um Essen und Getränke. Auch für Sportbegeisterte ist etwas dabei. Schließlich wird es auch Gutscheine von den Rhein-Neckar-Löwen, dem SV Sandhausen, den MLP Academics oder den Adler Mannheim geben. Bei allen ist beim Kauf einer Eintrittskarte für die Spiele die zweite kostenlos. Aber auch, wer sich für Kultur interessiert, kommt auf seine Kosten: Die Buchhandlung Schmitt und Hahn macht mit, ebenso wie das Kurpfälzische Museum oder die "Körperwelten".

25 Euro wird ein Block kosten, zehn Euro davon werden in die Finanzierung der Fotovoltaik-Anlagen fließen. Gebaut werden die am Ende von den Stadtwerken. Und weil der "Heidelblock" so eine gute Sache ist, wird er auch noch von der Sparkasse und vom City-Marketingverein Pro Heidelberg unterstützt.

Dass Kai Barth anfing, sich für das Thema Nachhaltigkeit zu interessieren, hängt auch mit seinen beiden Töchtern zusammen. Die eine ist fast zwei Jahre alt, die andere wurde erst vor wenigen Wochen geboren. "Da wurde mir bewusst, wie wichtig die Zukunft unseres Planeten ist." Um das auch anderen bewusst zu machen, gibt es ab Mitte der kommenden Woche den "Heidelblock" - mit dem man Shoppen und Schlemmen, und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun kann.

Info: Verkauft wird der "Heidelblock" unter anderem an allen Tourist-Informationen von "Heidelberg-Marketing", bei Schmitt und Hahn in der Haupt- und der Brückenstraße oder auch bei Knoblauch in der Plöck.