Heidelberg. Gut 160 Menschen haben am Donnerstag in Heidelberg gegen die Abholzung des Hambacher Forstes bei Kerpen und für den Kohleausstieg demonstriert. Unter dem Motto "Hambi bleibt!" zogen sie lautstark zum Universitätsplatz. Auf Plakaten waren Sprüche wie "Tagebau du Umweltsau" oder "Retten statt roden" zu lesen. Begonnen hatte die Demo am Bismarckplatz, wo sich die Teilnehmer auf das Kommando "Baum fällt" wie tot auf den Boden legten. "Wir sind weltweit der größte Förderer von Braunkohle", sagte eine Sprecherin.

"Es ist nicht länger tragbar, dass unsere Zukunft für Konzerninteressen verspielt wird." Organisiert hatten den Aufmarsch zwei Privatleute, unterstützt vom BUND. "Ich hatte Angst davor, das zu machen", sagte Initiator Marc Weidner. "Aber noch mehr Angst habe ich davor, es nicht zu tun." Am Samstag wird auch am Hambacher Forst wieder protestiert. Die Aktivisten in Heidelberg warben dafür, zu der Kundgebung anzureisen.