Heidelberg. (RNZ) Der Vorschlag des Vereins Urban Innovation erregte Aufsehen: Das Ankunftszentrum für Geflüchtete könne auch auf den ehemaligen US-Flugplatz, das Airfield in Kirchheim, verlagert werden. Dass dies keine gute Idee ist, finden die SPD-Fraktion im Gemeinderat sowie die SPD Pfaffengrund. "Ist es wirklich eine Lösung, Geflüchtete – selbst wenn sie nur temporär in unserer Stadt bleiben – irgendwo an den Rand zu setzen?", fragt die Pfaffengrunder SPD, gezeichnet von deren Vorsitzenden Claus Wichmann. Genau das geschehe auf dem Airfield. "Dort leben die Geflüchteten außen vor, abgeschnitten von Infrastruktur und fern ab vom Schuss."

Außerdem könne das Airfield in der Entwicklung ein echter Mehrwert für die Stadtteile Bahnstadt, Kirchheim, Pfaffengrund und auch für Patrick-Henry-Village als Naherholungsgebiet sein. Hierzu gibt es einen Beschluss des Gemeinderats, wonach Stadt und IBA auf dem Airfield einen Landwirtschaftspark entwickeln sollen. "Wir erwarten, dass dieses bislang aufgeschobene Versprechen an uns auch weiterhin Bestand hat und wollen dies auch durch die Fraktionen im Gemeinderat bekräftigt sehen."

Die SPD-Gemeinderatsfraktion sagt zwar, sie befürworte es, für ein Ankunftszentrum eine bereits versiegelte Fläche zu nutzen. "Allerdings sollten hierfür bereits versiegelte Flächen genutzt werden, die sich auch wirklich zum Wohnen eignen", so die SPD. Das sei im Airfield nicht der Fall.

Dafür aber im PHV, das die SPD als Standort für das Ankunftszentrum möchte. Das Airfield dagegen solle zum Naherholungsgebiet werden – unter Berücksichtigung des Geländes vor allem in Kombination mit den landwirtschaftlichen Flächen drumherum. "Nach jahrzehntelangem Fluglärm hat die Bürgerschaft im Pfaffengrund und Kirchheim eine Naherholungsfläche mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten verdient", sagt der Pfaffengrunder SPD-Stadtrat Mathias Michalski.