Heidelberg. (pne) Der graue Peugeot-Van, der mehr als sechs Monate auf einem Behindertenparkplatz eines Netto-Marktes in der Freiburger Straße stand, parkt weiterhin unerlaubt - nur nicht länger vor dem Supermarkt. Mittlerweile steht das Fahrzeug ein paar Meter weiter, im Erlenweg, Ecke Freiburger Straße.

"Das Fahrzeug wurde wohl am Dienstagabend, 26. Juni, vom Netto-Parkplatz beseitigt", sagt Rebecca Ramirez vom Quartiersmanagement Hasenleiser. Ramirez beruft sich auf die Aussage einer Anwohnerin, die beobachtet haben will, dass der Peugeot am genannten Tag gegen 21.40 Uhr entfernt wurde. Da dies nicht ohne entsprechenden Lärm vonstatten gegangen sein soll, habe die Anwohnerin anschließend die Polizei verständigt, so Ramirez.

Wer für das Umparken verantwortlich sein könnte, weiß bislang niemand. Fest steht: Auf eine Anfrage der Anwohnerin antwortete das Unternehmen Netto am 28. Juni, also zwei Tage, nachdem das Fahrzeug seinen Parkplatz gewechselt hatte, dass es eine Beseitigung des Autos in Auftrag gegeben habe: "Mittlerweile sollte das Auto nun abgeschleppt sein."

Steckt also Netto selbst hinter der Nacht-und-Nebel-Aktion? Das Unternehmen konnte gestern der RNZ gegenüber keine Antwort geben. Bekannt ist nur: Der Peugeot verfügt - anders als noch vor wenigen Tagen und Wochen - wieder über ein Nummernschild.

Dabei handelt es sich offensichtlich um ein Kurzzeitkennzeichen, das am 29. Juni abgelaufen sein soll. Zusätzlich wurde wohl der rote Aufkleber, den das Ordnungsamt am Fahrzeug angebracht hatte, entfernt.

Da der Van nun nicht mehr auf privatem, sondern öffentlichem Gelände parkt - entgegen der Fahrtrichtung -, ist nun die Stadt in der Verantwortung. Die wusste bis gestern Nachmittag allerdings noch nichts davon.

Eine Sprecherin erklärte auf RNZ-Anfrage: "Der Gemeindevollzugsdienst wird sich die Situation vor Ort anschauen und prüfen, ob und gegebenenfalls welche Schritte wir einleiten."