Heidelberg. (rnz) Andreas Wernz ist genervt. "Nur weil die Leute zu dämlich sind zu unterscheiden zwischen einem Kamin und einem Brand, haben wir hier jetzt schon wieder so einen Aufruhr", sagte der 49-Jährige am Mittwochmittag der RNZ. Wernz wohnt in einem Haus in der Neugasse, im ersten Stock. Und hier gab es am Nachmittag zum dritten Mal binnen sechs Wochen einen Großeinsatz der Feuerwehr – obwohl es keinen Brand gab.

Wieder nur Kamin- und Ofen-Rauch - Dritter Feuer-Fehlalarm in sechs Wochen Kamera: Manuel Reinhardt / Produktion: Reinhard Lask

Am Mittwoch waren es zwei junge Frauen, die – offenbar weil sie in der Neugasse einen Brandgeruch ausmachten – den Notruf wählten. Zuvor hatten das andere schon vor zehn Tagen und knapp sechs Wochen getan. Jedes Mal rücken vier Feuerwehrwagen, Polizei und Rettungswagen an, die Drehleiter wird ausgefahren, die Brandschützer sind in voller Montur. Doch nach ein paar Minuten ist jeweils klar: Nichts brennt, es ist nur wieder der Holzofen, der riecht und der Kamin, der raucht.

"Es ist ja schön, dass die Leute aufmerksam sind", sagt Andreas Wernz. Aber er ärgert sich, dass die Passanten zwar die Feuerwehr rufen – dann aber nichts weiter tun. "Die könnten doch einfach mal in den Laden unten gehen oder wenigstens klingeln und sagen: ,Ich glaub’, bei euch im Haus brennt’s." Stattdessen würden die Leute "wie Gaffer", so Wernz, einfach in der Neugasse warten bis die Feuerwehr kommt und "sich dann das Spektakel anschauen".