Heidelberg. (RNZ) Hier finden sie die Faktenblätter über die aktuelle Entwicklung in Sachen Coronavirus für die einzelnen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Die PDF-Dateien enthalten die Gesamtzahl der positiv auf SARS-Cov-2 getesteten Personen pro Kommune samt der separat ausgewiesenen "aktiven Fälle", also der Personen, die momentan positiv getestet sind und sich in Quarantäne befinden.