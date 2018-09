In Amsterdam nahm der Dalai Lama am Samstag noch ein Bad in der Menge, schüttelte Hände und posierte für Fotos. Bei seinem Besuch in Heidelberg wird das etwas anders sein. Foto: AFP

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Am Donnerstag kommt eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt nach Heidelberg: der Dalai Lama. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter tritt am Donnerstag auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in der Stadthalle auf. Alle Antworten zum Besuch des Jahres:

> Wann kommt der Dalai Lama genau an? Seine Heiligkeit fährt Donnerstagfrüh aus Darmstadt, wo er am Tag zuvor auftritt, mit seiner Entourage in einer Autokolonne nach Heidelberg. Um 9 Uhr kommt er an der Stadthalle an. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr.

> Warum ist die Veranstaltung morgens? Weil der 83-jährige Buddhist jeden Tag um drei Uhr morgens aufsteht, um zu beten und zu meditieren. Abends wäre er einfach zu müde - oder schon im Bett.

> Gibt’s noch Tickets? Nein, die Karten waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Rund 1350 Menschen - darunter auch viele Ehrengäste wie die Stadträte - haben in der Stadthalle Platz, 200 davon müssen stehen. Rund die Hälfte der Tickets ging in einem exklusiven Vorverkauf an DAI-Mitglieder. Aber das DAI bietet einen Livestream auf der Seite des Wissenschaftsfestivals "Geist Heidelberg" an, zu dessen Programm der Auftritt des Dalai Lama gehört: www.geist-heidelberg.de.

Hintergrund Karlstorkino zeigt sehr persönliche Dokumentation Der amerikanische Filmemacher Mickey Lemle folgt in seiner Dokumentation "Der letzte Dalai Lama?" den Spuren des Dalai Lamas. Das Karlstorkino zeigt den Film anlässlich des Besuchs des geistlichen Oberhaupts der Tibeter in dieser Woche gleich drei Mal. Besonders faszinierend an der Dokumentation: Sie zeigt den [+] Lesen Sie mehr Karlstorkino zeigt sehr persönliche Dokumentation Der amerikanische Filmemacher Mickey Lemle folgt in seiner Dokumentation "Der letzte Dalai Lama?" den Spuren des Dalai Lamas. Das Karlstorkino zeigt den Film anlässlich des Besuchs des geistlichen Oberhaupts der Tibeter in dieser Woche gleich drei Mal. Besonders faszinierend an der Dokumentation: Sie zeigt den Dalai Lama auch ganz privat, etwa dann, wenn er sich vor einer Buddhafigur niederwirft und ganz konzentriert in der Meditation verharrt. Besonders intensiv aber setzt sich der Film mit dem Tod des Dalai Lamas auseinander. Denn er ist inzwischen 83 Jahre alt, und viele fragen sich, wie es nach seinem Tod weitergeht. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter arbeitet schon lange an seinem spirituellen Vermächtnis. Es ist so etwas wie der Versuch, die buddhistische Lehre losgelöst von den rein religiösen Elementen ins 21. Jahrhundert zu retten. Doch natürlich hätte sein Tod eine politische Dimension: Und weil er befürchtet, dass China einfach einen eigenen Dalai Lama bestimmt, sagt er inzwischen, dass er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wiedergeboren wird. Regisseur Mickey Lemle ist Vorsitzender des "Tibet Funds". Seine Doku ist daher eine unkritische Hommage geworden. Dennoch ist sie sehenswert, denn sie fängt die Person des Dalai Lama - und besonders seinen speziellen Humor - gut ein. Info: Der Film läuft im englischen Original mit deutschen Untertiteln am heutigen Dienstag (19.30 Uhr), am Donnerstag (19 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) im Karlstorkino, Am Karlstor 1.

> Ich habe ein Ticket! Muss ich irgendwas beachten? Ja, das DAI bittet alle Zuschauer, rechtzeitig zu kommen - und wenn möglich, keine großen Taschen mitzubringen. Der Einlass beginnt um 8 Uhr. Aus Sicherheitsgründen werden alle Zuschauer und ihre Taschen kontrolliert. Wer nach Beginn der Veranstaltung nicht im Saal ist, muss definitiv draußen bleiben.

> Was passiert in der Stadthalle? Oberbürgermeister Eckart Würzner und DAI-Chef Jakob Köllhofer begrüßen, bevor um 9.45 Uhr der Dalai Lama die Bühne betritt. Er hält seine übliche halbstündige, englische Rede über "Glück und Verantwortung". Danach wird’s spannend: Drei Heidelberger Wissenschaftler - Hirnforscherin Hannah Monyer, Altersforscher Andreas Kruse und Astrophysiker Matthias Bartelmann - diskutieren mit dem Dalai Lama.

> Worüber sprechen die Wissenschaftler mit dem Dalai Lama? Astrophysiker Bartelmann verriet der RNZ, er wolle den Dalai Lama etwa fragen, "in welcher Funktion er die Wissenschaft, besonders die Grundlagenforschung, in unserer Gesellschaft sieht". Gerontologe Kruse interessiert sich für die die Möglichkeit, Glück und Sinn in Grenzsituationen des Lebens zu erfahren: "Ist seelisch-geistiges Wachstum in solchen Situationen möglich?"

> Können Zuschauer Fragen stellen? Ob das spontan in der Stadthalle möglich ist, muss das DAI noch mit dem Dalai Lama klären. Es kann aber jeder - auch ohne Ticket - vorab eine Frage einreichen. Das geht noch bis Mittwochmittag per E-Mail an dalailama@dai-heidelberg.de. Das DAI wählt dann einige Fragen per Los zufällig aus - und diese beantwortet der Dalai Lama am Donnerstag auf der Bühne.

> Kommt der Dalai Lama auch ins Rathaus? Nein, nach der Veranstaltung gibt es nur noch ein kurzes Mittagessen mit Würzner, Köllhofer und den Wissenschaftlern in der Stadthalle, gegen 13 Uhr fährt der Buddhist weiter in die Schweiz. Im Goldenen Buch der Stadt verewigt er sich aber dennoch: Das Buch wird dazu eigens in die Stadthalle gebracht - ein äußerst seltener Vorgang. Und ein Geschenk von der Stadt bekommt der Dalai Lama natürlich auch: eine Sammlung mit Faksimiles historischer Werke aus der Universitätsbibliothek - inklusive eines Auszugs aus dem berühmten Codex Manesse.

> Kann man vor der Stadthalle einen Blick auf den Dalai Lama erhaschen - oder gar ein Selfie oder ein Autogramm abstauben? Wahrscheinlich nicht. Der Zeitplan ist straff und der Dalai Lama wird direkt nach der Ankunft in der Stadthalle verschwinden. Auch wenn er nach rund vier Stunden wieder rauskommt, hat er wohl keine Zeit für Zaungäste.

> Wie groß wird der Medienrummel? Über 50 verschiedene Medien - auch aus Frankreich, Luxemburg und sogar den USA - wollten Zutritt, doch nur 15 Journalisten werden im Saal sein. Für mehr ist laut DAI einfach kein Platz in der Stadthalle, da man so vielen "normalen Menschen" wie möglich die Chance geben wollte, live dabei zu sein. Das riesige Aufgebot, das vergangenes Jahr wegen William und Kate kam, wird also nicht übertroffen werden - damals waren über 230 Journalisten in der Stadt.

> Warum sind die Karten so teuer? Ein normales Ticket kostete 78 Euro, DAI-Mitglieder zahlten immerhin noch 62 Euro - und auch ein Stehplatz war mit 48 Euro nicht gerade ein Schnäppchen. Darüber beschwerten sich im Vorfeld viele Heidelberger. Verdient das DAI sich eine goldene Nase? "Nein, wir legen eher noch etwas drauf", erklärt eine Mitarbeiterin. Auch bekomme der Dalai Lama kein Honorar. Allerdings muss das DAI für die Reisekosten des Geistlichen und seiner kompletten Mannschaft - Berater, Sicherheitskräfte, Leibarzt - aufkommen. Auch die Technik, etwa für den professionellen Livestream, die Sicherheit und die Miete für die Stadthalle seien nicht günstig. Und so sind die - grob überschlagen - 70.000 Euro aus Ticketverkäufen schnell wieder ausgegeben.