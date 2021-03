Heidelberg. (hob) Die Rufe nach Lockerungen des Corona-Lockdowns werden auch in Heidelberg immer lauter. "Tübingen und Rostock machen uns vor, wie alte Universitätsstädte das Krisenmanagement in Zeiten von Corona angehen", schreibt die FDP in einer Stellungnahme. Konkret fordern die Liberalen unter anderem Öffnungskonzepte mit Schnelltests für die Gastronomie und den Kulturbetrieb. Auch die SPD plädiert für den verstärkten Einsatz solcher Schnelltests und die Einführung eines Tagespasses, mit dem die Getesteten sich in den Einkaufsstraßen frei bewegen, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Kulturstätten und Hotels besuchen könnten. Dabei sei es auch sinnvoll, die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung zu nutzen.

In der Stadtverwaltung denkt man durchaus an Öffnungsschritte. Eigene kommunale Schnelltest-Center sind in Heidelberg aber derzeit nicht geplant, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilte: "Wir setzen hier auf die Kooperation mit privaten Betreibern." Die Kosten für die wöchentlichen Corona-Tests würden ja ohnehin vom Bund übernommen. Jedes Engagement in diesem Bereich sei willkommen.

Die Software der Luca-App werde derzeit im Gesundheitsamt getestet, danach werde sie sofort in Heidelberg eingeführt, so der Stadtsprecher weiter. Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson zeigt sich offen für Modellversuche: "Wir rechnen damit, dass in der nächsten Corona-Verordnung des Landes hierzu Informationen enthalten sind und wollen uns dann dafür bewerben."

Konkret geplant ist die Ermöglichung von Kulturveranstaltungen in Verbindung mit Schnelltests, wie es jüngst die Berliner Philharmoniker vorgemacht haben. Konkrete Zeitangaben könne man aber nicht machen, bittet der Stadtsprecher um Geduld: "Das ist abhängig vom Infektionsgeschehen, und das ist schwierig zu prognostizieren." Schwierig werde es, wenn Heidelberg auf eine Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 100 klettere. "Dann sind wir im Bereich der Notbremse."