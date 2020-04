Heidelberg. (jola) 1,5 Meter – so viel Abstand soll derzeit halten, wer sich in der Öffentlichkeit begegnet. Unser Leser Henning Belle hat zwei Orte ausgemacht, an denen das aber nicht möglich ist: "Leider hat sich in den letzten Tagen und Wochen gezeigt, dass die coronabedingte Abstandsregel auf dem unteren Fußweg am Neckarufer (unterhalb der Ziegelhäuser Landstraße) und auf dem Wehrsteg zwischen Wieblingen und Neuenheim nicht eingehalten wird/werden kann", schreibt er uns. "Zum Wohle aller", so Belle weiter, "sind eine Sperrung oder intensivere Kontrollen meines Erachtens unabdingbar."

Bei der Stadt stößt er damit nicht auf taube Ohren: "Das Bürger- und Ordnungsamt hat die Beschwerde zum Anlass genommen, beide Örtlichkeiten in den Fokus zu nehmen und verstärkt zu kontrollieren", erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Man war allerdings auch nicht untätig. Insbesondere der untere Fußweg am Neckarufer werde bereits stark kontrolliert. "Kritische Situationen konnten bislang nicht festgestellt werden." Was den Wehrsteg angeht, habe man auch das Gesundheitsamt beteiligt. "Nach deren Rückmeldung ist das Risiko aber sehr gering, denn es gibt jeweils nur sehr kurze Kontaktzeiten auf der Brücke, und diese außerdem an der frischen Luft." Man werde die Situation weiterhin überprüfen "und bei Bedarf regulierend einschreiten".