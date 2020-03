Von Denis Schnur

Heidelberg. Auch wenn wohl ab Mittwoch die meisten Geschäfte in Deutschland schließen müssen, heißt das nicht, dass man nicht mehr lokal einkaufen kann. Denn viele Heidelberger Läden lassen zwar ihre Türen geschlossen, wollen ihre Kunden aber weiter bedienen: "Soweit es möglich ist, werden wir auf Bestellung arbeiten", betont Marta Sobczyk von der Designmanufaktur "i-am" in der Hauptstraße. Sie hatte sich am Dienstag mit neun weiteren Inhabern kleiner Läden in der Altstadt zusammengeschlossen, um deutlich zu machen: "Wir sind weiter für unsere Kunden da." Zwar stehe natürlich die Gesundheit an erster Stelle und keiner der Geschäftsleute bezweifle, dass es sinnvoll ist, die Läden zu schließen. "Aber wir wollen natürlich auch überleben", so Sobczyk.

Deshalb habe man Ideen gesammelt, wie das auch bei geschlossenen Läden funktionieren kann. Und das heißt vor allem, dass sie ihre Waren – von Kleidung über Bonbons und Accessoires bis hin zu Kaffee und Fahrrädern – weiter an die Frau und an den Mann bringen wollen. Dazu wollen viele von ihnen in die Pedale treten und Waren per Fahrrad ausliefern, wo es möglich ist. Aber auch der Versand von Waren und Gutscheinen per Post oder das Abholen vor Ort nach telefonischer Bestellung soll weiter möglich sein. Einige Geschäfte haben auch einen kleinen Online-Shop. "Wir haben ja gar keine andere Chance", betonte Nathalie Nicoletti von der Boutique "Blue Sense" am Theaterplatz.

Denn die Geschäfte hätten zwar Anspruch auf Kurzarbeitergeld und bei den meisten sei das auch beantragt. "Aber das ist sehr langwierig", erklärte Julia Gless von "Room Mate" in der Plöck. Außerdem decke das nur einen Teil der Löhne ab – und nicht die Fixkosten. Deshalb sei es wichtig, auch während der Corona-Krise weiter Umsatz zu generieren. "Wir sehen ja bald, wie leere Innenstädte aussehen", betonte Norbert Erhard vom "Blue Sense". "Wir wollen nicht, dass es in der Zeit danach immer noch so ist."

Und auch die Buchhändler betonen, dass es trotz geschlossener Läden eine Alternative zum Online-Großhandel gibt: "Ich möchte ich Amazon nicht kampflos das Feld überlassen", kündigte Bettina Heuer von der Buchhandlung "WortReich" in der Weststadt gegenüber der RNZ an. Deshalb nimmt sie jetzt auch Bestellungen per Mail auf und liefert sie nach Möglichkeit selbst mit dem Fahrrad aus. Und auch Clemens Bellut, der das "Artes Liberales" in der Hauptstraße betreibt, betont: "Fast jeden Buchtitel kann man unmittelbar über seinen Buchhändler nach Hause geliefert bekommen."

Um die Einzelhändler zu unterstützen, listet die RNZ hier Geschäfte auf, die weiterhin für ihre Kunden da sind.

Inhaber anderer Geschäfte, die ebenfalls weiter Produkte liefern und in diese Liste aufgenommen werden wollen, melden sich bitte per E-Mail an Aktion@rnz.de und schicken die entsprechenden Infos mit.

BUCHHANDEL:

• WortReich

Blumenstr. 25

06221 / 189644

wortreich@t-online.de

www.wortreich-hd.de

• Buchladen Artes Liberales

Kornmarkt 8

06221 / 7786574

Buchladen@ArtesLiberales.Name

www.artesliberales.name

• Reisebuchladen

Michael Oberdorf

Kettengasse 5

06221 / 20552

info@reisebuchladen-heidelberg.de

www.reisebuchladen-heidelberg.de

KLEIDUNG/ACCESSOIRES:

• Blue Sense

Nathalie Nicoletti

Theaterstraße 2a

06221 / 6567170

info@bluesense.me

www.bluesense.me

• I-am Design-Manufaktur

Marta Szobczyk

Hauptstraße 152

06221 / 6555055

inf@i-am-for-you.com

www.i-am-for-you.com

• Room Mate

Julia Gless

Plöck 20

06221 / 7197754

Gless@room-mate.biz

www.room-mate.biz

• Napapijri

Wibke Münscher

Hauptstraße 100

06221 / 24411

napapijri-heidelberg@t-online.de

• Vierling

Gudrun Vierling

Theaterstraße 16

gudrun@vierling.en

www.vierling.eu

• GoodsHouse

Nicola Mirus

Hauptstr. 113a

nicola.mirus@goodshouse-hd.de

www.goodshouse.wordpress.com

• Farbenreich

Barbara Wolf

Plöck 75

06228 / 912279

contact@farbenreich-shop.de

www.farbenreich-shop.de

• Freudenhaus

Michael Schweyher

Plöck 7

06221 / 166660

freudenhaushd@gmail.com

www.freudenhaus-hd.de

• WerkStaat

Stavroula Papadopoulou

Oberbadgasse 2

06221 / 903183

werkstaat@gmx.de

www.werkstaat-design.com

• Atelier Juni & Co.

Christiane Lachnitt

Ladenburger Str. 31

0174 / 3086985

atelier@juniundco.com

SÜßES

• Heidelberger Zuckerladen

Jürgen und Marion Brecht

Plöck 52

06221 / 24365

hdzuckerladen@t-online.de

www.heidelberger-zuckerladen. de

• Bonbon-Manufaktur

Jens Meier

Steingasse 4

06221 / 7352561

hallo@heidelbonbon.de

https://www.heidelbonbon.de

• Rocos Süße Metzgerei

Dirk Rethfeldt

Plöck 14

0162 / 1625539

reisedienst.hd@gmx.de

• Café Schafheutle

Julian Kübel

Hauptstraße 94

06221 / 14680

info@cafe-schafheutle.de

www.cafe-schafheutle.de

KAFFFEE

• Rada Coffee+Rösterei

Daisy Schwarz, Raphael Pulgar

Untere Str. 21

06221 / 1805585

radacoffeeroesterei@gmail.com

EIS

• Gelato go

Pasquale Ieva

Hauptstraße 100

0178 / 7890079

p.ieva@t-online.de

www.gelatogo.de

FAHRRÄDER

• Heidelbike

Susann Kattus

Rohrbacher Str. 13-15

06221 / 23170

info@heidel-bike.de

www.heidel-bike.de

HANDY-REPARATUR UND ZUBEHÖR

• The Iphone Doc

Nicole Becker

Untere Str. 24

06221 / 1866377

support@theiPhoneDoc.de

www.theiphonedoc. De

WAFFEN

• Waffen Lux

Dorothee von Humboldt

Friedrich-Ebert Anlage 9

06221 / 22873

service@waffen-lux.de

www.waffen-lux.de