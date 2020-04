Heidelberg. (dns) Für alle 792 Bewohnerinnen und Bewohner des Ankunftszentrums für Geflüchtete gilt seit Montag eine Ausgangssperre. Sie dürfen das Areal in Patrick-Henry-Village (PHV) bis mindestens 8. Mai nicht verlassen. Das hat die Stadt Heidelberg als zuständige Polizeibehörde in Absprache mit dem Gesundheitsamt beschlossen, nachdem am Montag bei einem Bewohner des Zentrums das Coronavirus nachgewiesen wurde.

+++Update: Eine stärkere Polizeipräsenz innerhalb und außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung ist aktuell festzustellen. Ein Polizeifahrzeug des Einsatzzug fährt um die Einzäunung außerhalb des Gelände Streife. Auch innerhalb sind mehrere Polizei Fahrzeuge (Busse) zu sehen. Auch das THW soll auf dem Gelände im Einsatz sein. +++

Es gab zwar schon vorher sieben Fälle in der Landeseinrichtung – sie sind alle wieder genesen –, doch bei dem nun erkrankten Mann können die Behörden zum ersten Mal die Infektionsketten nicht nachvollziehen und greifen deshalb zu der rigorosen Maßnahme. Denn eigentlich werden derzeit alle Neuankömmlinge in PHV auf Sars-Cov-2 getestet und zunächst isoliert. So konnte bei den bisherigen Fällen ausgeschlossen werden, dass sie weitere Bewohner infiziert haben. Der nun betroffene Mann wurde Baden-Württemberg allerdings nach dem Königsteiner Schlüssel zugeteilt und aus einem anderen Bundesland hergebracht. Und da er in seiner vorherigen Unterkunft bereits zwei Wochen in Ausgangssperre verbracht und keine Symptome gezeigt hatte, habe man bei seiner Ankunft am 20. April auf Test und Isolation verzichtet, erklärt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe der RNZ. Vier Tage später habe man jedoch Covid-Symptome bei ihm beobachtet und ihn getestet.

Da nicht nachvollziehbar ist, mit welchen anderen Bewohnern der Mann in diesen vier Tagen engeren Kontakt hatte, gilt die Ausgangssperre nun für alle. Sie dürfen sich innerhalb des Ankunftszentrums bewegen, dieses jedoch nicht verlassen. Der infizierte Bewohner sowie 20 Menschen, mit denen er Kontakt hatte, wurden zudem im Isolierbereich unter Quarantäne gestellt. Solange die Ausgangssperre gilt, werden keine neuen Bewohner in das Ankunftszentrum gebracht.

Außerdem hat das Gesundheitsamt veranlasst, dass in den nächsten Tagen alle 792 Bewohner getestet werden. Parallel dazu werden mögliche Kontaktpersonen unter den vor Ort eingesetzten Mitarbeitern ermittelt. Nicht zuletzt soll künftig jeder, der neu im Zentrum ankommt, auf das Virus getestet werden – auch wenn er bereits eine Ausgangssperre hinter sich hat.

Update: Mittwoch, 29. April 2020, 11.15 Uhr