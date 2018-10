Radfahren ist bei Heidelberger Studenten im Trend. Immer mehr fahren mit dem Rad zur Hochschule. Das Foto zeigt die erste Radparade der Initiative "Radkultur" im Jahr 2015 auf dem Uniplatz in der Altstadt. Archiv-Foto: Friederike Hentschel

Heidelberg. (rnz/rl) Bei der Fahrrad-Nutzungsquote ist Heidelberg im bundesweiten Vergleich aller Hochschulstädte unter den Top 10. Das ist das Ergebnis einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Mehr als 61.000 Studierende in 111 Städten wurden befragt, mit welchem Verkehrsmittel sie bevorzugt zur Hochschule gelangen. In Heidelberg nannten dabei 65 Prozent das Fahrrad. Im bundesweiten Ranking der Fahrradnutzung landet Heidelberg damit auf dem 8. Platz.

Heidelberg radelt bei der Fahrradnutzung sogar gegen den Trend. Deutschlandweit geht die Fahrradnutzung unter Studierenden leicht zurück: 2003 nannten noch 40 Prozent das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel, 2018 nur noch 35 Prozent.

Auto und Motorrad: Deutlich abgenommen hat in Heidelberg die Nutzung von Autos und Motorrädern. 2003 fuhr noch fast jeder Vierte damit zur Hochschule, 2018 nur noch rund jeder Zehnte.

Bus und Bahn: Die ÖPNV-Nutzung hat sich ebenfalls verändert. Von 65 Prozent im Jahr 2003 ist sie auf 41 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr sind die Fahrgastzahlen in Heidelberg dabei allerdings ebenso stabil wie die Zahl der verkauften Semestertickets.

Die Auswertung der Daten von 2018 für Freiburg und Karlsruhe ergab ähnliche Werte wie in Heidelberg. In Mannheim nutzen laut CHE nur rund 46 Prozent das Fahrrad. Ungefähr gleich oft wird dort auf Bus und Bahn zurückgegriffen oder der Weg zur Hochschule zu Fuß zurückgelegt. In Tübingen liegt die Fahrradnutzung sogar nur bei 38 Prozent. Hier dominiert der ÖPNV mit 73 Prozent.

Die Daten wurden im Rahmen des CHE Hochschulranking erhoben. Hierfür werden regelmäßig deutschlandweit Studierende zu ihren Studienbedingungen befragt. An der diesjährigen Umfrage beteiligten sich 1926 Heidelberger Studierende. Eine Auswertung der Angaben zur Verkehrsmittelnutzung wurde nun als eigene Studie veröffentlicht.

Im Zeitvergleich von 2003 bis 2018 zeigen sich bundesweit klare Trends: Privatautos und Motorräder nehmen an Bedeutung ab. Während 2003 deutschlandweit noch jeder dritte Studierende regelmäßig ein Kfz nutzte, ist es 2018 nur noch jeder Vierte. Am häufigsten wird nach wie vor der ÖPNV gewählt, auf den im Durchschnitt 56 Prozent der Studierenden zurückgreifen. Die Fahrradnutzung hat etwas abgenommen: von 40 Prozent im Jahr 2003 zu 35 Prozent in 2018. Spitzenreiter sind hier Greifswald mit 93 Prozent und Münster mit 82 Prozent.