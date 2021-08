Seit Dennis Tim Nusser 2015 nach Heidelberg gezogen ist, lebt er in Schlierbach. Die RNZ traf ihn am dortigen Bürgerhaus. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Eigentlich wollte sich Dennis Tim Nusser mit der RNZ an der Adlerüberfahrt treffen. Das Schlierbacher Neckarufer sei sein Lieblingsort in Heidelberg. Weil das Wetter jedoch nicht mitspielt, steht der 1,97 Meter große Mann vor dem Schlierbacher Bürgerhaus und lächelt gekonnt in die Kamera. Denn obwohl Nusser erst 25 Jahre alt ist, ist es nicht sein erster Bundestagswahlkampf. Er hat auch schon viele andere Positionen bei der FDP innegehabt: Er war im Landes- und Bundesvorstand der Jungen Liberalen (Julis), ist Mitglied im Landesvorstand der FDP und stellvertretender Kreisvorsitzender in Heidelberg.

Wer mit dem jungen Mann spricht, merkt schnell, dass nicht nur sein Alter ungewöhnlich für einen Politiker ist. "Ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch", sagt Nusser über sich selbst. Tatsächlich ist der studierte Amerikanist, der beruflich Entwicklungsprojekte evaluiert, ein ruhiger Typ, der sich selbst nur selten in den Mittelpunkt stellt. Fragt man ihn, wie er trotzdem in so viele Ämter kam, berichtet er oft vom Zufall.

Als 17-jähriges Neumitglied wird er Anfang 2014 in seiner Heimatstadt Freiburg etwa gleich in den Vorstand der Julis berufen. "Bei der Versammlung waren weniger Mitglieder, als Posten besetzt werden mussten." Ähnlich kommt er ein Jahr später in den Juli-Landesvorstand. Wieder ein Jahr später wird er in den Bundesvorstand der Julis gewählt, weil er sich zufällig mit dem Vorsitzenden unterhalten hatte. Neben dem Zufall gibt es aber zwei weitere Punkte, die dazu beitragen, dass der junge Nusser immer wieder zentrale Rollen bei den Liberalen einnimmt. Der erste ist der Zeitpunkt, zu dem er sich entscheidet, Politik zu machen: "Wenn man 2014 Mitglied bei der FDP wurde, wurde man schnell eingebunden." Die Partei ist da gerade aus dem Bundestag geflogen. Neumitglieder gibt es kaum, bei den Alten fehlt die Motivation.

Vor allem aber ist es wohl der ungewöhnliche Weg zu den Liberalen, der dafür sorgt, dass Nusser immer wieder Verantwortung übernimmt. Als eine Knieverletzung den Jugendlichen vom Sport abhält und er sich der Politik widmet, liest er keine Flyer oder besucht Veranstaltungen. Er liest die Grundsatzprogramme von Grünen, CDU, SPD – und auch die "Karlsruher Freiheitsthesen" der FDP. "Da dachte ich immer wieder: Ach Mist, das findest du schon auch richtig." Irgendwann sei er zum Schluss gekommen, dass er Liberaler sei – wenn auch nicht so, wie die FDP zur damaligen Zeit. "Der Liberalismus, den man da gemacht hat, war zu stark auf die Wirtschaft zugespitzt. Sonst war da nicht viel." Wenn aber die Partei ein solches Grundsatzprogramm beschließe, denkt Nusser, "muss es noch eine andere FDP geben". Eine mit Menschen wie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Eine, der Bürgerrechte wichtig sind. Doch er weiß: "Wenn du willst, dass sich Parteien ändern, musst du selbst dazu beitragen."

Die Partei verändern. Das will er auch, als er 2015 zum Studium nach Heidelberg kommt. Im Frühjahr 2016 übernimmt er hier den Vorsitz bei den Julis – und sorgt kurz darauf für Furore. Denn in dem Sommer soll seine Partei Ingo Kuntermann als Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 nominieren, sonst meldet sich niemand. Die Bewerbung, in der Kuntermann auch auf sein Facebook-Profil hinweist, landet bei Nusser. "Also habe ich mir das angeschaut – und bin auf Äußerungen gestoßen, denen ich so nicht folgen konnte." Kuntermann habe etwa rechtspopulistische Medien verlinkt.

"Ich war mir sicher, dass er trotzdem gewählt wird. Aber ich wollte ein Zeichen setzen, dass die Julis wieder da sind und kritische Fragen stellen", erinnert sich Nusser an die entscheidende Sitzung. "Mehr wollte ich nicht." Doch es kommt anders. Nusser meldet sich zu Wort, liest Facebook-Beiträge vor, fragt: "Finden Sie das angemessen?" – und stürzt so den Kandidaten. Eine klare Mehrheit stimmt im Anschluss gegen ihn. Der erst 20-jährige Nusser löst einen Eklat aus. "Mir war das total peinlich."

Auf einmal steht die FDP ohne Kandidat da, bei einer neuen Suche meldet sich niemand. Bis Nusser schließlich sagt: "Ich hab uns den Mist eingebrockt. Ich muss Verantwortung übernehmen." Seine Bewerbung löst nicht gerade Begeisterung aus, doch er wird aufgestellt. Bei der Wahl erhält die FDP 12,7 Prozent der Zweitstimmen in Heidelberg. "Mehr als wir hier sonst bekommen." Ins Parlament kommt Nusser dennoch nicht.

Dafür wird es ziemlich sicher auch im September 2021 nicht reichen. Gefragt nach seinen Chancen auf das Direktmandat, lacht Nusser. "Ich weiß nicht, die wievielte Nachkommastelle nach Null das wäre." Auch über die Liste wird er eher nicht in den Bundestag einziehen. "Dafür müsste die FDP im Land 18 bis 19 Prozent bekommen. Das ist nicht unerreichbar, aber auch nicht realistisch."

Doch ihm gehe es auch in erster Linie nicht darum, im Parlament zu sitzen. "Natürlich macht man Politik, um zu gestalten. Aber ich bin in die FDP eingetreten, damit sie anders auftritt." Das könne er am besten beeinflussen, wenn er die zentrale Figur im Wahlkampf sei. Auch wenn die meisten Menschen mit der FDP noch immer Wirtschaftsliberalismus und Christian Lindner verbinden, ist Nusser überzeugt, dass sich die Partei seit 2013 verändert. "Wie ich mir das erhofft hatte." In der zweiten Reihe seien mehr Menschen am Ruder, die einen "ganzheitlichen Liberalismus" anstrebten, wie Nusser es ausdrückt. Sollte der 25-Jährige es doch in den Bundestag schaffen, will er das ebenfalls tun.

Und er will die Erfahrung aus seinem Job einbringen. Darin untersucht er, wie Entwicklungspolitik wirkt. Fließt Geld in den Bau einer Schule, schaut die Firma, bei der er arbeitet, ob tatsächlich mehr Kinder einen Zugang zur Bildung bekommen. Ein ähnliches Verfahren vermisst er in der Politik: "In Deutschland werden weniger als ein Prozent der Staatsausgaben evaluiert." Natürlich wolle kein Politiker bescheinigt bekommen, dass seine Maßnahme versandet. "Aber da müssen wir trotzdem hin."

Käme er tatsächlich nach Berlin, wolle er sich auch für Heidelberg starkmachen. "Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir die Einkommenssteuer anders verteilen." Eine Stadt wie Heidelberg, die wenig Gewerbesteuern einnimmt, würde von einer höheren Kopfpauschale profitieren. "Wir müssen die Finanzen der Kommunen auf sicherere Beine stellen." Aktuell steige die Schuldenlast und sinke der Handlungsspielraum. "Etwa für den lange versprochenen Wasseranschluss am Schlierbacher Neckarufer", spannt Nusser den Bogen zu dem Stadtteil, in dem er seit 2015 lebt. "Oder für eine Beschattung des Platzes der Begegnung hier am Bürgerhaus." Dort sei es im Sommer oft "bullig heiß".

Dennoch hatte der 25-Jährige keinen Moment gezögert und das Bürgerhaus genannt, als es er nach einem Ausweichtreffpunkt zum Neckarufer gefragt wurde. "Das ist für mich der Ort, wo Schlierbach zusammenkommt." Hier ist er im Vorstand des Stadtteilvereins aktiv, gestaltet das Viertel mit. Dass er im Verein wie in der Politik den Altersschnitt senkt, stört ihn nicht. "Es braucht die Erfahrenen, aber auch die Jungen – die dann mal die Webseite gestalten."