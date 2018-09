Heidelberg. (rie) Woher hat Karl A. Lamers meine Adresse? Das fragten sich einige Bürger, als letzte Woche Post vom CDU-Bundestagsabgeordneten im Briefkasten lag. Auf zwei Seiten zählt der Politiker, der am 24. September wieder das Direktmandat erringen will, den Adressaten die Verdienste der von der Union geführten Bundesregierung auf. In kleinerer Schrift steht unten der Hinweis, dass man die Anschrift von der Meldebehörde erhalten habe - und: "Die Daten werden nach der Wahl unverzüglich gelöscht."

Natürlich ist Lamers’ Brief gesetzeskonform. Im Bundesmeldegesetz heißt es in Paragraf 50, Absatz 1, dass die Meldebehörde "Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen" ab sechs Monate vor Wahlen die Adressen von durch ihr Alter definierten Gruppen von Wahlberechtigten mitteilen darf. So kann eine Partei etwa um die Adressen aller Menschen unter 30 Jahren ersuchen. Spätestens einen Monat nach der Wahl müssen die Parteien die Daten löschen.

Lamers schreibt, wie die Wahldienststelle der RNZ mitteilte, zwei Gruppen an: alle, die erstmals wählen dürfen, sowie alle, die über 60 Jahre alt sind. Seine Auswahl erklärt er so: "Ich kann ja nicht an alle schreiben. Deshalb stelle ich mich den Erstwählern vor." Andererseits wolle er aber auch jenen, die schon wahlerfahren sind, noch einmal seine Anliegen aufzeigen.

Außer der CDU hat im Wahlkreis Heidelberg bislang nur die FDP Adressen von der Meldebehörde erfragt. "Wir werden etwa eine Woche vor der Wahl alle Erstwähler anschreiben - insgesamt knapp 12.500 ", sagt Karl-Heinz Sundmacher vom FDP-Kreisvorstand. In den Briefen stelle Bundestagskandidat Dennis Nusser - mit 21 Jahren selbst Erstwähler bei der Bundestagswahl - sich und seine Themen vor.

Für die anstehende Bundestagswahl ist es zu spät, grundsätzlich aber kann jeder Bürger dieser Datenweitergabe widersprechen - eine Erklärung kann bei jedem Bürgeramt abgegeben werden. Einzelne "unerwünschte" Parteien können dabei aber nicht ausgeschlossen werden.