Kai Hock nahm den Preis für die Energiegenossenschaft in Berlin entgegen. Foto: Bürgerwerke

rie. Über 600 verschiedene Preise gibt es in Deutschland für bürgerschaftliches Engagement - doch der Deutsche Engagementpreis des Bündnisses für Gemeinnützigkeit ist sozusagen der "Preis der Preise". Denn für ihn sind all jene Engagierten nominiert, die einen dieser vielen anderen Preise gewonnen haben.

Gestern Abend in Berlin wurde diese große Ehre nun den Heidelberger Bürgerwerken zuteil. Die Energiegenossenschaft hat ihren Sitz in Heidelberg, doch ihre Mitglieder sind auf ganz Deutschland verteilt. "Wir sind ein Zusammenschluss von aktuell mehr als 12.000 Bürgern und 71 lokalen Energiegemeinschaften", sagt Vorstand Kai Hock. "Wir haben Mitglieder von Freiburg bis Usedom." Stellvertretend für alle nahmen Hock und einige Mitglieder gestern Abend im "Tipi am Kanzleramt", einem Theater im Tiergarten, den Preis entgegen. Auch Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) war dabei. "Wir sind stolz wie Bolle", sagte Hock der RNZ. "Diese Anerkennung gilt unseren Hunderten von engagierten Ehrenamtlichen."

Die Energiegenossenschaften, die unter dem Dach der Bürgerwerke organisiert sind, versorgen Haushalte mit regional erzeugter Solar-, Wind- und Wasserkraft. Sie haben sich einer Art "Energiewende von unten" verschrieben. Wenigen ist bewusst, wie groß der Anteil dieses "Bürgerstroms" in Deutschland bereits ist. "Schon 2015 war die Hälfte der erneuerbaren Energien in Bürgerhand", so Hock. "Bürgerenergie ist ein unerkannter, ein schlafender Riese."

Der Engagementpreis sei eine tolle Bestätigung und könne der Bewegung mehr Wahrnehmung verschaffen. Auch die Kategorie - "Leben bewahren" - passt aus Hocks Sicht perfekt: "Das betont neben dem Klimaschutz- auch den Nachbarschaftsaspekt: Es geht um ein direktes Engagement für die eigene Region." Für den Preis waren die 2013 gegründeten Bürgerwerke nominiert, weil sie 2016 mit dem Nachhaltigkeitspreis "Zeitzeichen" ausgezeichnet wurden.

Info: Infos über die Bürgerwerke und deren Stromtarife gibt es unter www.buergerwerke.de.