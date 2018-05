Mit einer Drehleiter bekämpfte die Berufsfeuerwehr, die auch vom Technischen Hilfswerk unterstützt wurde, den Brand in der St. Anna-Gasse in der vorderen Hauptstraße; das Hauptproblem bei diesem Einsatz war, dass das schwere Gerät nicht in die enge Gasse passte (linkes Bild). Der Brand ging von der Hausnummer 3 aus (rechtes Bild), ein Eingreifen auf die Nebengebäude konnte verhindert werden. Der Rauch des Großbrandes verbreitete sich über den gesamten Bismarckplatz und zog sogar bis nach Bergheim. Fotos: Alex

Mit einer Drehleiter bekämpfte die Berufsfeuerwehr, die auch vom Technischen Hilfswerk unterstützt wurde, den Brand in der St. Anna-Gasse in der vorderen Hauptstraße; das Hauptproblem bei diesem Einsatz war, dass das schwere Gerät nicht in die enge Gasse passte (linkes Bild). Der Brand ging von der Hausnummer 3 aus (rechtes Bild), ein Eingreifen auf die Nebengebäude konnte verhindert werden. Der Rauch des Großbrandes verbreitete sich über den gesamten Bismarckplatz und zog sogar bis nach Bergheim. Fotos: Alex

Mit einer Drehleiter bekämpfte die Berufsfeuerwehr, die auch vom Technischen Hilfswerk unterstützt wurde, den Brand in der St. Anna-Gasse in der vorderen Hauptstraße; das Hauptproblem bei diesem Einsatz war, dass das schwere Gerät nicht in die enge Gasse passte (linkes Bild). Der Brand ging von der Hausnummer 3 aus (rechtes Bild), ein Eingreifen auf die Nebengebäude konnte verhindert werden. Der Rauch des Großbrandes verbreitete sich über den gesamten Bismarckplatz und zog sogar bis nach Bergheim. Fotos: Alex

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die dunklen Rauchwolken über der Altstadt sind am Sonntagmorgen schon von Weitem zu sehen. Überall stehen Feuerwehr- und Polizeiautos: auf dem Bismarckplatz, in der Sofienstraße, in der Hauptstraße und vor allem in der betroffenen St. Anna-Gasse, wo in der Hausnummer 3 ein verheerender Brand wütet.

Gegen 14.30 Uhr, zu diesem Zeitpunkt sind die Flammen seit fünf Stunden gelöscht, ist die Stelle immer noch weiträumig abgesperrt, und Einsatzleiter Frank Löb von der Berufsfeuerwehr sagt: "Der Schaden geht in die Hunderttausende." Doch glücklicherweise seien keine Personen ernsthaft zu Schaden gekommen. Vier seiner Kollegen mussten sich zwar vom Rettungsdienst behandeln lassen: Die schlimmste Verletzung war eine Schnittwunde, die mit sechs Stichen genäht wurde. Kurz darauf waren aber alle wieder im Dienst.

"Das Löschwasser steht derzeit kniehoch im Keller", informiert Löb den Hausverwalter: "Derzeit darf niemand in das Gebäude." Kurze Zeit später fahren mehrere Lastwagen des Technischen Hilfswerkes (THW) in die Hauptstraße. Ein Prüfstatiker kam zu dem Ergebnis, dass die Hausnummer 3 nicht mehr standsicher ist. Und so müssen 15 Mann der THW-Ortsgruppen Heidelberg und Ladenburg die Decken des möglicherweise einsturzgefährdeten Hauses abstützen.

Der beißende Geruch hat sich etwas gelegt, als Löb der RNZ erklärt, was hier am Morgen geschehen ist. "Wir wurden um 6.55 Uhr alarmiert." Das Feuer habe sich wahrscheinlich vom Innenhof über die Fassade bis ins Dachgeschoss ausgebreitet, der angebaute Erker, in dem sich eine Küche befand, sei vollständig zerstört. 56 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr hatten demnach alle Hände voll zu tun, ein Ausbreiten der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. "Wir mussten dabei auch das Dach öffnen", berichtet der Einsatzleiter.

Dabei hatte die Feuerwehr mit den beengten Platzverhältnissen in der Altstadt zu kämpfen. Legal parkende Autos in der St.-Anna-Gasse und die geschwungene Sitzbank an der "Zeitungsleser"-Statue behinderten die Rettungskräfte dabei, mit ihrem schweren Gerät nahe an den Brandort zu kommen. 85 Personen mussten evakuiert werden, darunter 58 Gäste des Hotels "Goldene Rose", das sich in der St.-Anna-Gasse 5 befindet.

"Der schwarze Qualm war schon beängstigend", sagt Astrid Biemöller, die in der "Goldenen Rose" an der Rezeption arbeitet. Gegen 7 Uhr seien die Gäste aus den Betten geklingelt worden. "Alle sind ruhig geblieben - aber was blieb ihnen auch anderes übrig?" Eine Rollstuhlfahrerin musste über die Treppe ins Freie gebracht werden, da der Aufzug im Brandfall gesperrt ist. Zwei Französinnen verpassten ihren Heimflug. Wegen des Feuers durften sie zweieinhalb Stunden nicht ihre Zimmer und kamen so nicht an ihre Sachen. Inzwischen läuft der Hotelbetrieb aber wieder ganz normal.

Der dunkle Rauch vom Vormittag stammte vermutlich auch von den Dämmmaterialien: Geschmolzenes Styropor tropfte noch brennend auf die Straße. Am Nachmittag sind davon nur noch schwarze Flecken auf dem Pflaster zu sehen. Der Schaden im Inneren des Gebäudes lässt sich hingegen von außen nur erahnen. Im Laden "Blume sucht Vase" ist von außen kein Schaden zu sehen. Bei dem Einsatz zersplitterte aber eine Schaufensterscheibe. Und ob das Geschäft "Papier und Form" auch betroffen ist, ist ebenfalls noch unklar.

Dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, liegt vermutlich auch daran, dass sich einige Wohnungsinhaber derzeit in den Pfingstferien befinden. Am Nachmittag meldet sich der Lebensgefährte einer Frau bei der RNZ, die im ersten Obergeschoss eine Wohnung angemietet hat. "Wir sind derzeit in Spanien im Urlaub und bekommen kaum Informationen", sagt er. Ähnlich geht es zwei Studenten, die fassungslos vor der Absperrung in der St. Anna-Gasse stehen. Sie sollen für eine Freundin mal nachschauen, wie hoch der Schaden ist.

Die ersten Schätzungen vom Vormittag, die noch von 300.000 Euro Sachschaden ausgingen, müssen nach Ansicht eines Feuerwehrmannes wahrscheinlich deutlich angehoben werden: "Das sieht mir ganz nach einer Komplettsanierung aus."

Noch die ganze Nacht über wird die Feuerwehr eine Brandwache abstellen. Um sicherzugehen, dass keine Glutnester übersehen wurden. Einsatzleiter Löb sagt lakonisch: "Wir haben immer Wasser am Rohr."

Die Polizei prüft indes, ob das betroffene Haus einsturzgefährdet ist. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Erst wenn das Gebäude für sicher erklärt werde, könnten die Ermittlungen am Brandort aufgenommen werden.

Am Montagnachmittag gab es dann weitere Informationen von Seiten der Polizei: Das Feuer soll dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge im Innenhof des Gebäudes ausgebrochen sein, das aus drei Gewerbe- und vier Wohneinheiten besteht. Im Innenhof waren Mülltonnen und Fahrräder abgestellt, aber auch Blumentopfe, Trockenpflanzen und Kränze sowie Unrat gelagert. Die Ursache sei immer noch unklar. Der Sachschadensschätzung wurde auf rund 500.000 Euro erhöht.

Update: 28. Mai 2018, 16 Uhr