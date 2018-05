Heidelberg. (mün) Am frühen Sonntagmorgen ist in der Heidelberger Altstadt ein Haus in Brand geraten. Gegen 7 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in der St.-Anna-Gasse 3 gemeldet. Die Flammen gingen bis zum Dachstuhl. Der Brand soll im Inneren des Gebäudes ausgebrochen sein, in dessen Erdgeschoss sich ein Blumenladen befindet.

Etwa 85 Menschen wurden aus den umliegenden Wohnhäusern und einem benachbarten Hotel evakuiert. Nach Angaben der Polizei wurde kein Anwohner verletzt. Doch drei Feuerwehrleute mussten behandelt werden - unter anderem wegen Rauchgasvergiftung und einer Schnittverletzung. Ein Retter wurde auch durch Trümmerteile verletzt. (Hinweis: In einer früheren Version des Berichts stand, dass vier Feuerwehrleute verletzt worden seien.)

Derzeit hat die Berufsfeuerwehr Heidelberg den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an. Der verkleidete Dachstuhl müsse nach Glutnestern durchsucht werden, so ein Sprecher. Die betroffenen Wohnungen sind mittlerweile auch gelöscht.

Die Nachlöscharbeiten sollen bis Sonntagmittag andauern. Danach soll es eine Brandwache geben. Ersten Schätzungen der Feuerwehr zufolge entstand ein Schaden von mindestens 300.000 Euro.

Neben der St.-Anna-Gasse wurde auch die Sofienstraße und der Übergang zur Hauptstraße für die Rettungsarbeiten und wegen der Rauchentwicklung gesperrt. Die Plöck ist laut Polizei befahrbar. Die Sofienstraße war dann nur einspurig befahrbar und soll gegen 15 Uhr wieder komplett frei sein.

Insgesamt waren 56 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz - bis auf Ziegelhausen wurden alle Freiwilligen Feuerwehren Heidelbergs alarmiert.

Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update: 27. Mai 2018, 14.28 Uhr